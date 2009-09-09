Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Криптовалюты -прошлое, будущее и настоящее

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"Женский взгляд на торговлю" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Dana
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#1
Премиум-Бизнес-Леди
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Криптовалюты -прошлое, будущее и настоящее
В последнее время крипто валюты у всех на слуху.
Писать о видах валют их возникновении и истории много не буду, в сети и на форуме множество информации.
Цитата:
Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета (англ. -coin). Монета защищена от подделки, т.к. представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно (пользование криптографии и определило приставку «крипто» в названии).
В этой теме попробую вести аналитику крипто пар, посмотрим поддается ли график биткойна привычному для меня анализу.

А пока история биткойна в одной картинке
Источник 99bitcoins com

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