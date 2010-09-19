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Краудфандинговая платформа для юридической помощи CrowdJustice привлекла $2 млн



Сообщения в Твитере о несправедливости – это одно, но подача иска и появление в суде – совсем другое, и далеко не каждый человек может себе это позволить. CrowdJustice стремится помочь восстановить социальную справедливость, предоставив краудфандинговую платформу для пожертвований, чтобы любой человек смог заплатить за профессиональную юридическую помощь. Лондонский стартап сегодня объявил о привлечении 2 миллионов долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Данный раунд возглавили венчурные компании Venrock и First Round Capital, к которым также присоединилась Bessemer Venture Partners.



Как это работает: лица, которые нуждаются в услугах адвоката, регистрируются на веб-сайте CrowdJustice. Затем команда CrowdJustice проверяет их, а также квалификацию их адвоката и согласится ли он взяться за это дело. После завершения комплексной проверки люди могут запускать сбор средств так же, как и на платформах Kickstarter или Indiegogo, только для юридических услуг.



”У нас нет ограничений тому, сколько наших пользователей сможет получить финансовую поддержку“, – сообщила основатель и генеральный директор CrowdJustice Джулия Саласки во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Мы занимаемся различными случаями, на которые уже смогли привлечь от $300 до $300 000, и в будущем ожидаем увидеть еще большие суммы“. Саласки – бывший адвокат из Организации Объединенных Наций, которая оставила свою высокую должность, чтобы экспериментировать с новым видом юридической помощи с помощью краудфандинга.







Молодая предпринимательница основала CrowdJustice в 2015 году. После шести месяцев ее успешной работы данная платформа привлекла предпосевной раунд финансирования от Kindred Capital и нескольких венчурных капиталистов.



Саласки утверждает, что на текущий момент CrowdJustice помогла более 200 пользователям, которые собрали в общей сложности 3,5 миллиона долларов. ”Многие из них все еще ожидают окончательного судебного решения, но три уже побывали в Верховном суде и выиграли свои дела“, – написала она. За доступ к своей платформе и запуск сбора средств CrowdJustice не взимает никакой оплаты. Она монетизируется за счет пятипроцентной комиссии с собранных денег.



”Ни мы, ни бекеры не получаем прибыли от конечных результатов юридического дела“, – сообщила Саласки. Она утверждает, что те, кто жертвуют средства, в большинстве своем являются людьми, которые отстаивают социальную справедливость и хотят каким-то образом внести свой вклад в это благородное дело.







Среди самых известных случаев, профинансированных на CrowdJustice, присутствует иск Азиза Ансари против Дональда Трампа из-за его запрета на иммиграцию и «Региональная реформа в Вирджинии», которая бросила вызов политическим предвыборным махинациям.



Саласки утверждает, что, несмотря на то, что платформа CrowdJustice не сталкивается с какой-либо прямой конкуренцией, она успешно конкурирует с другими универсальными платформами, сайтами петиций и оффлайновыми судебными фондами. Но все же CrowdJustice не одинока в отстаивании прав человека. Такие передовые технологии, как роботы-юристы, также позволяют максимально упростить и автоматизировать ведение судебных дел.



Полученные инвестиции CrowdJustice планирует использовать для дальнейшего масштабирования своей деятельности на рынке США. В команде данного стартапа работает 14 сотрудников, включая Кипа Уэйнскота (адвоката, работавшего в администрации Обамы), Колина Уитлоу (бывшего директора по стратегическому развитию YouTube) и Гэвина Кларка, который ранее руководил инженерными разработками в компании RolePoint.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/30/c...ocial-justice/



https://text.ru/antiplagiat/592db042b4a8e Сообщения в Твитере о несправедливости – это одно, но подача иска и появление в суде – совсем другое, и далеко не каждый человек может себе это позволить. CrowdJustice стремится помочь восстановить социальную справедливость, предоставив краудфандинговую платформу для пожертвований, чтобы любой человек смог заплатить за профессиональную юридическую помощь. Лондонский стартап сегодня объявил о привлечении 2 миллионов долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Данный раунд возглавили венчурные компании Venrock и First Round Capital, к которым также присоединилась Bessemer Venture Partners.Как это работает: лица, которые нуждаются в услугах адвоката, регистрируются на веб-сайте CrowdJustice. Затем команда CrowdJustice проверяет их, а также квалификацию их адвоката и согласится ли он взяться за это дело. После завершения комплексной проверки люди могут запускать сбор средств так же, как и на платформах Kickstarter или Indiegogo, только для юридических услуг.”У нас нет ограничений тому, сколько наших пользователей сможет получить финансовую поддержку“, – сообщила основатель и генеральный директор CrowdJustice Джулия Саласки во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Мы занимаемся различными случаями, на которые уже смогли привлечь от $300 до $300 000, и в будущем ожидаем увидеть еще большие суммы“. Саласки – бывший адвокат из Организации Объединенных Наций, которая оставила свою высокую должность, чтобы экспериментировать с новым видом юридической помощи с помощью краудфандинга.Молодая предпринимательница основала CrowdJustice в 2015 году. После шести месяцев ее успешной работы данная платформа привлекла предпосевной раунд финансирования от Kindred Capital и нескольких венчурных капиталистов.Саласки утверждает, что на текущий момент CrowdJustice помогла более 200 пользователям, которые собрали в общей сложности 3,5 миллиона долларов. ”Многие из них все еще ожидают окончательного судебного решения, но три уже побывали в Верховном суде и выиграли свои дела“, – написала она. За доступ к своей платформе и запуск сбора средств CrowdJustice не взимает никакой оплаты. Она монетизируется за счет пятипроцентной комиссии с собранных денег.”Ни мы, ни бекеры не получаем прибыли от конечных результатов юридического дела“, – сообщила Саласки. Она утверждает, что те, кто жертвуют средства, в большинстве своем являются людьми, которые отстаивают социальную справедливость и хотят каким-то образом внести свой вклад в это благородное дело.Среди самых известных случаев, профинансированных на CrowdJustice, присутствует иск Азиза Ансари против Дональда Трампа из-за его запрета на иммиграцию и «Региональная реформа в Вирджинии», которая бросила вызов политическим предвыборным махинациям.Саласки утверждает, что, несмотря на то, что платформа CrowdJustice не сталкивается с какой-либо прямой конкуренцией, она успешно конкурирует с другими универсальными платформами, сайтами петиций и оффлайновыми судебными фондами. Но все же CrowdJustice не одинока в отстаивании прав человека. Такие передовые технологии, как роботы-юристы, также позволяют максимально упростить и автоматизировать ведение судебных дел.Полученные инвестиции CrowdJustice планирует использовать для дальнейшего масштабирования своей деятельности на рынке США. В команде данного стартапа работает 14 сотрудников, включая Кипа Уэйнскота (адвоката, работавшего в администрации Обамы), Колина Уитлоу (бывшего директора по стратегическому развитию YouTube) и Гэвина Кларка, который ранее руководил инженерными разработками в компании RolePoint.

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