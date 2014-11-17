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Inamo привлек $1.5 миллиона для развития устройств бесконтактных платежей

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Inamo привлек $1.5 миллиона для развития устройств бесконтактных платежей

Inamo, расположенный в Сиднее (Австралия) стартап, занимающийся разработкой носимых платежных устройств, получил 1,5 миллиона долларов США в посевном раунде финансирования. Раунд возглавила компания Club Investible с суммой 1 миллион долларов при участии частных инвесторов с суммой 500 000 долларов, которые захотели сохранить анонимность.


Основанный в 2016 году Питером Колбертом, выполняющим обязанности генерального директора, стартап Inamo продвигает свое носимое на запястье устройство Curl, которое позволяет пользователям совершать бесконтактные платежи, например в общественном транспорте, получать доступ к входу в здания, выступать в качестве входного билета на фестивали или являться членской картой в спортзал. Идея устройства пришла к Питеру Колберту, когда он отправился заниматься серфингом, а затем решил попить кофе с друзьями и у него не оказалось с собой денег. Тогда он подумал, что было бы неплохо, если бы можно было отправиться заниматься серфингом, побегать или покататься на велосипеде и не брать с собой бумажник или мобильный телефон.


Curl можно надевать на ремешок часов, фитнес-браслеты или даже использовать в качестве брелока. В отличие от смартфонов, смарт-часов и других носимых устройств, Curl прочный, водонепроницаемый и не требует никакой зарядки. Устройство позволяет делать бесконтактные платежи просто приложив его к терминалу, где принимается Visa PayWave. Максимальная сумма, которая может находиться на счету составляет 1 000 австралийских долларов, соответственно, такую же максимальную сумму можно единоразово положить на счет.


Пока что устройством могут пользоваться только австралийские граждане, имеющие активный счет в любой австралийском банке.

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Перевод специально для MMGP.ru
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