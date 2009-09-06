Как пернатая героиня игры превратилась в FlappyCoin и повторно возродилась?

Вьетнамский парень разработал виртуальное развлечение «Flappy Bird»
, приносящее ему около 50 000 зелени в сутки. Главной героиней бесплатной игры являлась небольшая птичка. Достаточно было воспользоваться приложением «Android» или «iOS» для смартфона, постучать пальцем по экрану мобильного и большое количество очков вам обеспечено.
Но в процессе игры пользователей ожидал неприятный сюрприз. Казалось бы, что ту сложного? Посильнее стукни по экрану, птица выше подлетит и больше очков появится на счету. Только почему-то у единиц только получалось много балов заработать. Дьявольская птичка, как прозвали героиню фаны игры, не желала слушаться. Часами безрезультатно игроки пытались заставить птицу пройти очередную преграду. Многие до того входили в азарт, что со злостью швыряли айфоны на землю. В итоге в руках имеешь разбитую модель, но минимальный уровень так и не пройден.
По этому поводу даже стали возникать всякие споры. Крутизну теперь не сумма в кошельке подтверждала, а количество пройденных уровней в «Flappy Bird»
. А вот детям родители стали запрещать проводить время за этой игрой, так как они очень часто получали нервный срыв через то, что у них не получается должным образом управлять пернатой упрямицей. Медики признали увлечение «Flappy Bird»
еще худшим, нежели наркозависимость.
Узнав, какие последствия вызывает безобидная игра, ее создатель официально попросил удаления приложения с «Google Play»
и «AppStore»
. Хотя уже подготовил более непринуждённую версию, с ней так никто и не успел ознакомиться. Начиная с 2013 г, «Flappy Bird»
нельзя было нигде приобрести. Но с птичкой просто так фанаты расставаться не желали. Уцелевшие телефоны продавались за баснословные суммы денег на аукционах. Программисты создали многочисленное количество клонов и попробовали их протолкнуть на торговые площадки «Google Play»
и «AppStore»
, только администрация им отказала.
Птичка не сдалась. В день св. Валентина 2014 г неугомонная пернатая героиня преобразилась, чтобы занять свою нишу в мире цифровых денег под именем FlappyCoin
. Отныне ей суждено выполнять более миролюбивую роль. А именно – проводить платежи по всему земному шару. Новую монету фаны сразу же причислили к перспективным альткоинам
, когда узнали, что уже выпущено 75 миллиардов монет. А в планах сообщества – довести это количество до 140,000 в одном блоке. Всего планировалось создать 500 блоков. За каждый блок выделялся бонус в размере от 1 до 1 млн монет на блок. Предполагалось, что с одного блока минимум будет идти прибыль в 100к с дальнейшим увеличением в геометрической прогрессии в 200к, 300к и т. д. соответственно.
Криптовалюта FlappyCoin
активно стартонула и даже продержалась в списке действующих альткоинов
до 2016 г. затем, в силу разных обстоятельств, птичка со всеми попрощалась. Только ее создатели не опустили руки. За это время они обновили свой сайт и подготовились к повторному запуску пернатой любимицы. Старт был назначен на 29 мая 2017 г. Последние новости прочитать об альткоине
можно на этом сайте reddit.com/r/flappycoin/
. На этом же сервисе вам подскажут, где купить альткоин
и по какому курсу. Разработчиками отмечено, что на Poloniex, Cryptsy и на AllCoin пернатую криптовалюту
уже можно встретить. Так как монета обновилась, то и онлайн кошелек новой версии добавлен на ресурс вместе с ссылкой для скачивания.
В завершение
Когда на рынке появляется очередной форк, трудно прогнозировать его развитие и рост курса. Купить альткоины
на старте выгоднее всего, также как и в первые недели после его возрождения. Раз пернатой криптовалюте
удалось возродиться из пепла, значит, создатели снова постараются достойное место в рейтинге для нее занять. А вы как считаете?
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Автор: Александра 81
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