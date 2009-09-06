Как пернатая героиня игры превратилась в FlappyCoin и повторно возродилась? «Flappy Bird» , приносящее ему около 50 000 зелени в сутки. Главной героиней бесплатной игры являлась небольшая птичка. Достаточно было воспользоваться приложением «Android» или «iOS» для смартфона, постучать пальцем по экрану мобильного и большое количество очков вам обеспечено.





Но в процессе игры пользователей ожидал неприятный сюрприз. Казалось бы, что ту сложного? Посильнее стукни по экрану, птица выше подлетит и больше очков появится на счету. Только почему-то у единиц только получалось много балов заработать. Дьявольская птичка, как прозвали героиню фаны игры, не желала слушаться. Часами безрезультатно игроки пытались заставить птицу пройти очередную преграду. Многие до того входили в азарт, что со злостью швыряли айфоны на землю. В итоге в руках имеешь разбитую модель, но минимальный уровень так и не пройден.



По этому поводу даже стали возникать всякие споры. Крутизну теперь не сумма в кошельке подтверждала, а количество пройденных уровней в «Flappy Bird» . А вот детям родители стали запрещать проводить время за этой игрой, так как они очень часто получали нервный срыв через то, что у них не получается должным образом управлять пернатой упрямицей. Медики признали увлечение «Flappy Bird» еще худшим, нежели наркозависимость.



Узнав, какие последствия вызывает безобидная игра, ее создатель официально попросил удаления приложения с «Google Play» и «AppStore» . Хотя уже подготовил более непринуждённую версию, с ней так никто и не успел ознакомиться. Начиная с 2013 г, «Flappy Bird» нельзя было нигде приобрести. Но с птичкой просто так фанаты расставаться не желали. Уцелевшие телефоны продавались за баснословные суммы денег на аукционах. Программисты создали многочисленное количество клонов и попробовали их протолкнуть на торговые площадки «Google Play» и «AppStore» , только администрация им отказала.







Птичка не сдалась. В день св. Валентина 2014 г неугомонная пернатая героиня преобразилась, чтобы занять свою нишу в мире цифровых денег под именем FlappyCoin . Отныне ей суждено выполнять более миролюбивую роль. А именно – проводить платежи по всему земному шару. Новую монету фаны сразу же причислили к перспективным альткоинам, когда узнали, что уже выпущено 75 миллиардов монет. А в планах сообщества – довести это количество до 140,000 в одном блоке. Всего планировалось создать 500 блоков. За каждый блок выделялся бонус в размере от 1 до 1 млн монет на блок. Предполагалось, что с одного блока минимум будет идти прибыль в 100к с дальнейшим увеличением в геометрической прогрессии в 200к, 300к и т. д. соответственно.



Криптовалюта FlappyCoin активно стартонула и даже продержалась в списке действующих альткоинов до 2016 г. затем, в силу разных обстоятельств, птичка со всеми попрощалась. Только ее создатели не опустили руки. За это время они обновили свой сайт и подготовились к повторному запуску пернатой любимицы. Старт был назначен на 29 мая 2017 г. Последние новости прочитать об альткоине можно на этом сайте reddit.com/r/flappycoin/. На этом же сервисе вам подскажут, где купить альткоин и по какому курсу. Разработчиками отмечено, что на Poloniex, Cryptsy и на AllCoin пернатую криптовалюту уже можно встретить. Так как монета обновилась, то и онлайн кошелек новой версии добавлен на ресурс вместе с ссылкой для скачивания.



В завершение



Когда на рынке появляется очередной форк, трудно прогнозировать его развитие и рост курса. Купить альткоины на старте выгоднее всего, также как и в первые недели после его возрождения. Раз пернатой криптовалюте удалось возродиться из пепла, значит, создатели снова постараются достойное место в рейтинге для нее занять. А вы как считаете?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Вьетнамский парень разработал виртуальное развлечение, приносящее ему около 50 000 зелени в сутки. Главной героиней бесплатной игры являлась небольшая птичка. Достаточно было воспользоваться приложением «Android» или «iOS» для смартфона, постучать пальцем по экрану мобильного и большое количество очков вам обеспечено.Но в процессе игры пользователей ожидал неприятный сюрприз. Казалось бы, что ту сложного? Посильнее стукни по экрану, птица выше подлетит и больше очков появится на счету. Только почему-то у единиц только получалось много балов заработать. Дьявольская птичка, как прозвали героиню фаны игры, не желала слушаться. Часами безрезультатно игроки пытались заставить птицу пройти очередную преграду. Многие до того входили в азарт, что со злостью швыряли айфоны на землю. В итоге в руках имеешь разбитую модель, но минимальный уровень так и не пройден.По этому поводу даже стали возникать всякие споры. Крутизну теперь не сумма в кошельке подтверждала, а количество пройденных уровней в. А вот детям родители стали запрещать проводить время за этой игрой, так как они очень часто получали нервный срыв через то, что у них не получается должным образом управлять пернатой упрямицей. Медики признали увлечениееще худшим, нежели наркозависимость.Узнав, какие последствия вызывает безобидная игра, ее создатель официально попросил удаления приложения с. Хотя уже подготовил более непринуждённую версию, с ней так никто и не успел ознакомиться. Начиная с 2013 г,нельзя было нигде приобрести. Но с птичкой просто так фанаты расставаться не желали. Уцелевшие телефоны продавались за баснословные суммы денег на аукционах. Программисты создали многочисленное количество клонов и попробовали их протолкнуть на торговые площадки, только администрация им отказала.Птичка не сдалась. В день св. Валентина 2014 г неугомонная пернатая героиня преобразилась, чтобы занять свою нишу в мире цифровых денег под именем. Отныне ей суждено выполнять более миролюбивую роль. А именно – проводить платежи по всему земному шару. Новую монету фаны сразу же причислили к, когда узнали, что уже выпущено 75 миллиардов монет. А в планах сообщества – довести это количество до 140,000 в одном блоке. Всего планировалось создать 500 блоков. За каждый блок выделялся бонус в размере от 1 до 1 млн монет на блок. Предполагалось, что с одного блока минимум будет идти прибыль в 100к с дальнейшим увеличением в геометрической прогрессии в 200к, 300к и т. д. соответственно.активно стартонула и даже продержалась в списке действующихдо 2016 г. затем, в силу разных обстоятельств, птичка со всеми попрощалась. Только ее создатели не опустили руки. За это время они обновили свой сайт и подготовились к повторному запуску пернатой любимицы. Старт был назначен на 29 мая 2017 г. Последние новости прочитать обможно на этом сайте. На этом же сервисе вам подскажут, гдеи по какому курсу. Разработчиками отмечено, что на Poloniex, Cryptsy и на AllCoin пернатуюуже можно встретить. Так как монета обновилась, то и онлайн кошелек новой версии добавлен на ресурс вместе с ссылкой для скачивания.Когда на рынке появляется очередной форк, трудно прогнозировать его развитие и рост курса.на старте выгоднее всего, также как и в первые недели после его возрождения. Раз пернатойудалось возродиться из пепла, значит, создатели снова постараются достойное место в рейтинге для нее занять. А вы как считаете?------------------------

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