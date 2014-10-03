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Разработчик игры Clash of Clans, Supercell приобретает Space Ape Games за $55,8 млн

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Старый Сегодня, 21:49
#1
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Разработчик игры Clash of Clans, Supercell приобретает Space Ape Games за $55,8 млн
Компания Supercell, расположенная в Хельсинки (Южная Финляндия), приобрела 62% акций Space Ape Games, разработчика мобильных игр. Сумма сделки оценивается в $55,8 млн. Остальные 38% по-прежнему будут принадлежать Space Ape.
Несмотря на приобретение, Space Ape будет и дальше разрабатывать мобильные игры, только под брендом Supercell. Проведенная сделка только укрепит сотрудничество между двумя гигантами игровой индустрии.
«Supercell - это именно то, что нужно Space Ape Games. Она сможет помочь нам в некоторых разработках, которые действительно являются уникальными в сфере игровой индустрии. «Supercell поможет нам получить мировую известность», - заявил генеральный директор Space Ape Games Джона Ирнер.
«Мы уже много лет знаем Джона Саймона и команду Space Ape Games. Мы разделяем их вкусы и страсть по разработке мобильных игр для всевозможной аудитории. Команда Space Ape Games постоянно идет на риск и не бояться создать, что действительно уникальное. Я думаю мы будем хорошими партнерами по бизнесу», - сообщил финансовый директор Supercell Джейк Харлас.
Основанная в 2010 году, Supercell набрал популярность благодаря своим двум игровым приложениям: Clash of Clans и Hay Day, которые на сегодняшний день занимают первые места в рейтинге App Store. 137 странах и 96 стран, соответственно.


Основанная в 2012 году под руководством Джона Ирнера (сейчас на должности генерального директора) совместно с Тоби Муром, (технический и главный операционный директор), Space Ape Games является разработчиком игры Samurai Siege, которая на сегодняшний день имеет более 11 миллионов загрузок и с момента своего запуска принесла компании около $ 23 млн прибыли.

Также стоит отметить, что относительно молодой стартап Supercell с момента своего запуска привлек около $ 150 млн инвестиций от Index Ventures, Accel Partners, Lifeline Ventures.


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Старый Сегодня, 22:11
#2
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Re: Разработчик игры Clash of Clans, Supercell приобретает Space Ape Games за $55,8 м
Цитата:
между двумя гигантами игровой индустрии
Сумма сделки как то не тянет на Гигантов индустрии.
Nicu9999 на форуме  
Старый Сегодня, 22:14
#3
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Re: Разработчик игры Clash of Clans, Supercell приобретает Space Ape Games за $55,8 м
Clash of Clans затягивающая игрушка конечно, как то пришлось аккумулятор на смарте убить на нее)
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игра, новости, стартап, финансирование стартапа, финансы
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