Разработчик игры Clash of Clans, Supercell приобретает Space Ape Games за $55,8 млн Компания Supercell, расположенная в Хельсинки (Южная Финляндия), приобрела 62% акций Space Ape Games, разработчика мобильных игр. Сумма сделки оценивается в $55,8 млн. Остальные 38% по-прежнему будут принадлежать Space Ape. Несмотря на приобретение, Space Ape будет и дальше разрабатывать мобильные игры, только под брендом Supercell. Проведенная сделка только укрепит сотрудничество между двумя гигантами игровой индустрии.

«Supercell - это именно то, что нужно Space Ape Games. Она сможет помочь нам в некоторых разработках, которые действительно являются уникальными в сфере игровой индустрии. «Supercell поможет нам получить мировую известность», - заявил генеральный директор Space Ape Games Джона Ирнер. «Мы уже много лет знаем Джона Саймона и команду Space Ape Games. Мы разделяем их вкусы и страсть по разработке мобильных игр для всевозможной аудитории. Команда Space Ape Games постоянно идет на риск и не бояться создать, что действительно уникальное. Я думаю мы будем хорошими партнерами по бизнесу», - сообщил финансовый директор Supercell Джейк Харлас. Основанная в 2010 году, Supercell набрал популярность благодаря своим двум игровым приложениям: Clash of Clans и Hay Day, которые на сегодняшний день занимают первые места в рейтинге App Store. 137 странах и 96 стран, соответственно.





Основанная в 2012 году под руководством Джона Ирнера (сейчас на должности генерального директора) совместно с Тоби Муром, (технический и главный операционный директор), Space Ape Games является разработчиком игры Samurai Siege, которая на сегодняшний день имеет более 11 миллионов загрузок и с момента своего запуска принесла компании около $ 23 млн прибыли.



Также стоит отметить, что относительно молодой стартап Supercell с момента своего запуска привлек около $ 150 млн инвестиций от Index Ventures, Accel Partners, Lifeline Ventures.





Специально для MMGP.RU

