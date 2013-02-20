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Цифровой банк Polybius запускает ICO-краудфандинг для инвесторов

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Цифровой банк Polybius запускает ICO-краудфандинг для инвесторов
Цифровой банк Polybius запускает ICO-краудфандинг для инвесторов.

31 мая стартует ICO-краудфандинг эстонско-швейцарского проекта финансового учреждения нового поколения Polybius Bank. В течение пяти недель инвесторы со всего мира смогут приобрести токены PLBT, являющиеся смарт-контрактами и, как заявляет компания, гарантирующими долю в ежегодной прибыли банка.

«В основе проекта лежит идея переосмысления концепции классического банка с использованием самых современных технологий, включая блокчейн и специализированный искусственный интеллект», — говорится в блоге Polybius.
Разработка проекта Polybius Bank заняла более года, и в ней принимает участие международная команда технических специалистов, банкиров и финтех-предпринимателей из пяти европейских стран.

Отмечается, что работу инвест-токенов Polybius обеспечивает блокчейн Ethereum, банковский документооборот работает на блокчейне Emercoin, а для банковских транзакций используется частный блокчейн, разработанный украинской компанией Attic Lab.

В роли финансовых консультантов проекта выступают ведущие европейские финансисты, включая команду швейцарского подразделения аудитора из «Большой четверки» EY (Ernst & Young) и эстонского брокерского сервиса Admiral Markets, более 14 лет работающего на мировом рынке.

Информационной безопасностью проекта Polybius занимается компания Betta Security, уже более 10 лет предоставляющая услуги по обеспечению безопасности информационных активов крупнейшим компаниям СНГ, включая «Сбербанк» и «Альфа-банк».

Создатели Polybius также отмечают, что еще до запуска ICO идеи, заложенные в проект, привлекли интерес ряда потенциальных партнеров. В частности, возможностями, которые открывает система цифровой идентификации личности DigiPass, входящая в экосистему продуктов Polybius, заинтересовано одно из крупнейших скоринговых агентств Европы Creditinfo.

По заявлению Polybius Bank, в число потенциальных инвесторов проекта входит более чем полумиллионная база пользователей сервиса облачного майнинга HashFlare — предыдущего коммерчески успешного бизнеса основателей Polybius Foundation.

Бизнес-модель Polybius Bank рассматривает три сценария развития в зависимости от собранной в результате ICO суммы, которые предполагают суммарную прибыль в дивидендах по токенам PLBT от 40% до 270% на каждый токен.

Ограничение числа токенов PLBT при этом не задано, поскольку до конца ICO может возникнуть необходимость добавить какое-то число токенов или удалить нераспроданные токены. Цена одного токена составит $10. Приобрести токены PLBT можно будет в кабинете инвестора за криптовалюту, евро или доллары.

Согласно Уставу компании, по итогам финансового года, 20% прибыли будет переведено на Ethereum-кошелек, с которого она будет распределена по кошелькам держателей токенов PLBT в соответствии с условиями смарт-контракта.

Дополнительные детали – на сайте Polybius Bank, также доступен инвестиционный проспект проекта.

Напомним, запуск Polybius Bank был анонсирован в феврале 2017 года. Ранее о партнерстве с Polybius Foundation объявила украинская Attic Lab.

Источник: http://forklog.com/tsifrovoj-bank-po...zapuskaet-ico/
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