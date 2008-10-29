Интернет-магазин будущего В области электронной коммерции именно Amazon является примером, которому нужно подражать. Если тему изучить более детально, можно увидеть, что Kickstarter значительно опередил эту площадку и является самым подходящим примером для создания интернет-магазина. Какими признаками должен располагать сайт для продажи в будущем?



Если вы не знали, Kickstarter является веб-порталом, где независимые разработчики рассказывают собственные идеи в «бета-версии» и собирают необходимую денежную сумму для начала серийного производства собственного проекта. Начав сбор «мини-инвестиций», они обязуются рассчитаться с долгами при успешном старте. Когда деньги не удается найти, Kickstarter всем выплачивает их. За более подробной информацией обращайтесь на официальный сайт (на английском языке, кстати).



Что интересного для интернет-магазина будущего есть на Kickstarter?



Очень подробное представление товара



Странички с описанием продукции основываются не на том, чтобы посетитель быстрее разместил заказ в корзине, а на получении максимальных сведений. В данном случае отсутствует давление «купить нужно именно сейчас». Также имеется возможность подписки на обновления (уведомления будут приходить на почтовый ящик). Ну и, естественно, можно увидеть подробнейшее видео о любом продукте. Именно карточка предлагаемых продуктов считается промо-сайтом с одной страничкой, так как на Kickstarter сложно получить деньги на то, чего не существует.



Один товар по цене от $1



Одно подробное описание не вызывает доверия. Покупатели в данном случае могут купить абсолютно разные виды товара в комплектациях: это может быть и обычное «спасибо», и личная встреча с производителем, и фирменная футболка в комплекте. В интернет-магазинах должен присутствовать большой выбор комплектации для любой продукции.



Больше доверия через личную историю



Рассматривая какое-либо предложение на Kickstarter, очень редко сталкиваешься с набором тактико-технических характеристик и непонятными отзывами. Наоборот, узнаешь интересный жизненный рассказ от любителей своего дела, на пути которых появилась определенная проблема. Они хотят продать данный продукт и представить миру собственное творение.



Причастность к проекту



Очень важно не только купить продукт, а и стать его совладельцем (может быть и инвестором). Когда деньги нужны на программу, в разделе о создании проекта публикуются имена тех, кто пожертвовал деньги.



Живая возможность связи с производителем



После оплаты за продукт, как правило, покупателю отправляют письмо. Конечно, это делается автоматически, но все равно приятно. Некоторые продавцы организовывают голосования (какой упаковке лучше отдать предпочтение), опросы (как товар планируется использовать) и рассылают новости о том, на какой стадии находится разработка того или иного проекта.



Эмоции и личное мнение



Вы не увидите рассылку вида «2065 телевизоров появилось в продаже». Участникам отправляют письма о том, какие проекты лично заинтересовали команду «Кикстартера». Большинство привыкло разделять их по вкусу. Мнение администрации интересно. Аналогичные (даже немного лучше) рассылки отравляет интернет-магазин Boffo (а именно, духовный наставник Дмитрий Лебедев).



Что думают друзья?



Известно, на сайте Kickstarter реализована интеграция с Facebook. Таким образом, можно определить, каким проектам отдают предпочтения собственные друзья. В итоге, значительно увеличивается доверие к тому или иному продукту. Речь идет не о каких-нибудь абстрактных лайках, а об определенной записи, в которой говорится, что конкретный человек является софинансистом. В этом случае используются службы Facebook Graph, Ning.



Известно, руководству Kickstarter не нравится, что их творение воспринимают в качестве интернет-магазина. Можно не сомневаться, этот сайт окажет сильное воздействие на область электронной коммерции в дальнейшем.

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