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Корзина интернет-магазина и все что с ней связано
Во многом конверсия на сайте зависит от того насколько просто пользователю сделать заказ. Если эта функция сделана неудобно или непонятно, многие покупатели так и не дойдут до ключевого момента.
В первую очередь следует подумать над корзиной товаров, куда пользователь складывает весь понравившийся товар и в последующем заказывать. Её устанавливают в нижней или верхней части экрана с правой стороны, что позволит видеть её, но не мешать просмотру сайта. Дополнительно устанавливаются динамические блоки с её анимацией когда, предоставляется возможность увидеть какое количество товаров сейчас лежит в ней и на какую сумму, не посещая этот раздел. В самой корзине лучше без излишков показать весь товар с картинками и дополнительно установить кнопку "оформить заказ".
Особенно сложно подобрать правильный алгоритм, к оформлению заказа, так как в нём нужно указать множество пунктов. Пытаясь обозначить их, некоторые сайты ошибочно устанавливают их на одной страничке, что у новоиспечённого покупателя вызывает лишь смятение. Такого делать ни в коем случае нельзя, так как сориентироваться сразу пользователю будет сложно. Как показала статистика, наиболее простым вариантом является выведение поэтапного оформления, например, сначала заполняются контактные данные, потом способ получения и пункт самовывоз или адрес доставки, далее идёт способ оплаты. При наличии бонусных программ при оформлении заказа следует сделать специальную кнопку, позволяющую воспользоваться ими в режиме онлайн. При отсутствии нескольких пунктов следует убрать возможность выбора, самовывоз, и вместо этого ясно и чётко указывать адрес.
Особое значение во всём этом процессе играет статистика и аналитика. Необходимо постоянно совершенствовать имеющуюся систему, что позволит довести её до совершенства. Лучшим инструментов в этом случае является веб-мастер из Яндекс метрики, так как может определить какое количество человек начали выполнять форму, но не закончили и на каком этапе остановились. Отсюда следует, что при системе оформления заказа на одной странице придётся постоянно узнавать информацию о прочтении и заполненных ячейках, когда в случае с поэтапным переходом всё будет куда проще. К тому же этот инструмент даст возможность узнать конверсию выполненной формы как от числа начавших, так и общего числа посетителей.
Таким образом, корзина и оформление заказа становится одним из важнейших элементов в создании интернет-магазина.
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