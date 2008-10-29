Трудоустройство в интернет-магазин: как можно заработать? С каждым годом посетителей торговых центров становится все меньше. Это связано с развитием торговли в интернете. Приобретая товар в режиме «онлайн», покупатели отмечают низкую стоимость и большой ассортимент. Это главные преимущества, которые привлекают все новых клиентов в интернет-магазины. А раз функционирует торговля, значит, нужны и работники, которые будут поддерживать этот процесс.





Как начать работать в интернет-магазине?





Устроиться в интернет-магазин можно несколькими способами:





• найти объявление на сайте о работе или разместить резюме;



• просматривать вакансии на различных сайтах и оставлять информацию о себе на электронный адрес.





Обычно крупные магазины заинтересованы поиском сотрудников, а потому самостоятельно звонят лицам, резюме которых им показалось соответствующим свободной должности. При трудоустройстве на первом этапе нужно будет пройти собеседование посредством видео-звонка. Необходимо постараться рассказать полезную информацию о себе и описать свои навыки. Этот шаг напоминает процесс устройства в обычный офис, только разговоры ведутся в виртуальном пространстве.





Кем можно устроиться?





Чаще всего интернет-магазины ведут набор по следующим должностям:





• менеджер по продажам;



• менеджер по закупкам;



• администратор сайта;



• программист;



• консультант;



• оператор.





Не обязательно иметь опыт работы, чтобы устроиться на большую часть вышеуказанных должностей. Достаточно иметь большое желание и активную жизненную позицию. Чаще всего интернет-магазины ищут тех, кто умеет и готов продавать, рекламировать их продукцию. Для тех же, кто боится заниматься продажами и на каждое «нет» клиента отвечает молчанием, такой вид заработка не подойдет.





Особенности работы





Нередко магазины в интернете предлагают официальное трудоустройство с заключением договора. В данном случае сохраняются все отчисления в разные фонды и идут накопления к пенсионному возрасту. При перевыполнении установленных планов работодатель одаривает отличившегося сотрудника бонусами в виде премий.





Один из недостатков работы в интернет-магазине – это фиксированное время рабочего дня, как в обычном магазине. Здесь есть определенные часы, на протяжении которых нельзя отправиться по своим делам или прилечь отдохнуть. Большой плюс заключается в том, что можно выбрать смену, в которую будет выполняться работа. Правда, такой бонус предоставляется только сотрудникам, проработавшим некоторое время согласно графику, составленному работодателем.





В основном работа в интернет-магазине связана с консультированием клиентов. Главными требованиями к претендентам на должности являются усидчивость, стрессоустойчивость, терпение, грамотная речь и желание развиваться. Опыт работы в продажах или консультировании на предыдущем месте будут выгодно выделять потенциального сотрудника среди остальных. Однако на работу принимаются и те, кто знает все о продвигаемом товаре. Это важно, так как продавец или консультант должен отвечать на все вопросы, которые задают покупатели.





Трудоустройство в интернет-магазин – перспективный вид заработка, так как количество онлайн-площадок, торгующих разнообразными товарами, постоянно растет. Это позволяет выбрать для работы именно тот магазин, товар в котором наиболее знаком и известен будущему сотруднику. Компетенция такого работника – главный фактор, по которому покупатели составляют общее мнение об интернет-магазине. В связи с этим сотруднику необходимо постоянно развиваться и повышать собственный запас знаний.

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