Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,051 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как найти поставщика товара для интернет – магазина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:32
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,577
Благодарностей: 2,993
УГ: 3
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Как найти поставщика товара для интернет – магазина
Чтобы работать качественно и быстро в интернет - магазине необходимо найти добросовестного поставщика или воспользоваться услугами дропшиппинга. Принцип ведения такого бизнеса заключается в продаже товара или продукции от поставщиков через интернет покупателю, что в конечном результате начинающему предпринимателю дает возможность получения определенной маржи за счет разницы между розничной и оптовой ценой. Поэтому очень важно найти ответственного поставщика с наименьшим предложением за покупку партии товаров для реализации их через интернет -магазин, тем самым получения большего дохода. Придерживаясь определенные методам по поиску хорошего поставщика можно не наткнуться на мошенников, которые берут деньги за товар, который присылают его в очень плохом состоянии или вообще не отправляют. Они могут и обмануть таким образом, сначала прослыть пару раз хороший товар со скидкой, а потом при очень большой партии просто кинуть с товаром и не прислать его.

В первую очередь опытные владельцы интернет - магазинов рекомендуют сначала провести у конкурентов анализ поставщиков. Найти данную информацию можно на странице сайта или в каталоге о продукции. Следующий метод по поиску поставщика для реализации товаров или изделий в интернет – магазине заключается в сборе информации с помощью поисковых запросов. В данном случае первые позиции выдачи рейтинга не будут выгодными предложениями, так как рекомендуется взять в обработку первые двадцать результатов поиска. Далее всех их нужно сравнить, собрав необходимую информацию о каждом поставщике (предлагаемые бонусы, скидки, цена на товар, способах доставки) и оформить все в таблицу. Также в данном методе начинающий бизнесмен может воспользоваться обзорами и рейтингами производителей, которые публикуются в различных ресурсах таких как газетах, журналах или на сайтах. Можно сильно не заморачиваться и работать по программе дропшиппинга.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где и как найти поставщиков для интернет-магазина Qoovee Электронная коммерция 2 29.04.2017 04:17
Интернет магазин как бизнес - Что продавать в интернет магазине - без закупки товара kirlinkas Электронная коммерция 0 07.10.2016 16:05
Нужно найти желающих открыть филиал интернет-магазина чая ALEX-YU Разовые действия 3 30.12.2015 16:19
Скрипт интернет-магазина, создать сайт интернет-магазин с online-оплатой xakkkerok Скрипты/Программы 5 09.10.2013 20:13
Раскрутка интернет интернет магазина CEODelo Дайджест блогосферы 0 11.12.2010 15:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Jerigon
Акции "Системы" взлетели на освобождении Евтушенкова
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
goldenroi - goldenroi.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Resnitsi
США отказались от участия в Петербургском экономическом форуме
От Resnitsi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kappro
Ставки Kappro
От kappro в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар Denver10
Букмекеры выплатили $1,5 млн. тем, кто угадал имя дочки Кейт Миддлтон
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DaTre
Gorod WM - gorodwm.spb.ru
От DaTre в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,051
Тем
471,888
Сообщений
11,678,017

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube