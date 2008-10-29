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Как найти поставщика товара для интернет – магазина
Чтобы работать качественно и быстро в интернет - магазине необходимо найти добросовестного поставщика или воспользоваться услугами дропшиппинга. Принцип ведения такого бизнеса заключается в продаже товара или продукции от поставщиков через интернет покупателю, что в конечном результате начинающему предпринимателю дает возможность получения определенной маржи за счет разницы между розничной и оптовой ценой. Поэтому очень важно найти ответственного поставщика с наименьшим предложением за покупку партии товаров для реализации их через интернет -магазин, тем самым получения большего дохода. Придерживаясь определенные методам по поиску хорошего поставщика можно не наткнуться на мошенников, которые берут деньги за товар, который присылают его в очень плохом состоянии или вообще не отправляют. Они могут и обмануть таким образом, сначала прослыть пару раз хороший товар со скидкой, а потом при очень большой партии просто кинуть с товаром и не прислать его.
В первую очередь опытные владельцы интернет - магазинов рекомендуют сначала провести у конкурентов анализ поставщиков. Найти данную информацию можно на странице сайта или в каталоге о продукции. Следующий метод по поиску поставщика для реализации товаров или изделий в интернет – магазине заключается в сборе информации с помощью поисковых запросов. В данном случае первые позиции выдачи рейтинга не будут выгодными предложениями, так как рекомендуется взять в обработку первые двадцать результатов поиска. Далее всех их нужно сравнить, собрав необходимую информацию о каждом поставщике (предлагаемые бонусы, скидки, цена на товар, способах доставки) и оформить все в таблицу. Также в данном методе начинающий бизнесмен может воспользоваться обзорами и рейтингами производителей, которые публикуются в различных ресурсах таких как газетах, журналах или на сайтах. Можно сильно не заморачиваться и работать по программе дропшиппинга.
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