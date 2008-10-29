Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,051 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Интернет магазин. Топ 5 преимуществ онлайн-покупок

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:32
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,577
Благодарностей: 2,993
УГ: 3
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Интернет магазин. Топ 5 преимуществ онлайн-покупок
Многие люди, чтобы найти то что им надо, просматривают в поисковых системах популярные магазины электронной коммерции. У покупок товаров в интернете, несмотря на некоторые недостатки, есть много преимуществ и выгод. Существует пять основных причин, чтобы делать покупки онлайн.


Лучшие цены

Подавляющее большинство интернет-магазинов предлагают цены значительно ниже тех, что можно найти в обычном магазине. Для этого есть несколько причин. Во-первых, в основной массе, люди используют интернет чтобы найти более дешевые товары. Владельцы бизнеса это понимают. Как правило, они уменьшают прибыль, чтобы получить больше клиентов.


Вторая причина в том, что вы можете легко просматривать десятки различных сайтов в поисках лучшей цены. В торговом центре это займет гораздо больше времени. Большинство магазинов электронной коммерции, если они находятся в вашем государстве, не облагаются налогами.


Удобство

Покупки онлайн — это удобно. Вам не нужно одеваться и совершать поездки в любимый магазин. Не снимая пижамы, вы легко можете посетить их сайт, найти продукт, который хотите и купить его. Вам не надо ожидать, пока откроется магазин.

Если вы очень заняты, или работаете по ненормированному графику, то вероятно, не имеете времени, для посещения магазинов. Покупки в интернете позволяют покупать вещи не меняя своих планов.


Разнообразие

Большинство физических магазинов имеют ограниченный ассортимент продукции. На доступность товаров влияет очень много факторов, и зачастую политика. Например, торговля некоторыми предметами возможна только для одной версии бизнеса — продажи в торговых центрах.

Покупки в интернете позволяют найти многое из того, что сложно встретить в обычном магазине. Одновременно вы можете купить товары, логически не совместимые между собой: леденцы и одеяла.


Меньше психологических ловушек

Физические магазины стараются увеличить средний чек покупки. Чтобы заставить вас приобрести дополнительные предметы, используют назойливые предпродажные консультации, плакаты, яркие цвета в оформлении. Наиболее востребованные товары, как правило, располагаются в глубине, на первом плане выставлен другой ассортимент. Прежде чем найти нужное, многие люди выбирают еще несколько спонтанных товаров.

Эта тактика не настолько выражена в интернет-магазинах. Вы не почувствуете давления, принимая решение о покупке.


Тайна покупок

В реальных магазинах порой сложно купить определенные предметы. Например, покупая нижнее белье избежать неловких взглядов практически невозможно. Есть еще не мало моментов, когда можно почувствовать смущение и стеснительность без причины.


Шоппинг онлайн дает свободу частной жизни, никто не смотрит на вас, пока вы посещаете магазины. Кроме того, оплата за покупки устроена так, что никто не будет знать что и по какой цене вы купили.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В МЭР предлагают ограничить возврат интернет-покупок Mihrutka Новости в мире финансов и инвестиций 19 10.12.2016 04:42
Интернет магазин как бизнес - Что продавать в интернет магазине - без закупки товара kirlinkas Электронная коммерция 0 07.10.2016 16:05
Появился стартап для возврата онлайн-покупок kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.03.2015 13:26
Скрипт интернет-магазина, создать сайт интернет-магазин с online-оплатой xakkkerok Скрипты/Программы 5 09.10.2013 20:13
Создание сайтов: cайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, интернет-портал Вячеслав Шаповалов Разработка сайтов 0 20.06.2011 10:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mark78
Украинская экономика превзошла ожидания Всемирного банка
От mark78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Зачем банки Беларуси сообщают в Госконтроль о расчетах карточкой на сумму свыше $150?
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mtombo
Relax Profits - www.relaxprofits.com
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Иннокентий Безвариантов
Файлхостинги или как заработать на своих файлах
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватара нет
4FREECOIN биткоин кран 100 или 500сатоши 180мин
От jinno в разделе «Краны»
Аватар bizneser
Commerzbank планирует увеличить количество клиентов на 2 млн человек
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
412,051
Тем
471,888
Сообщений
11,678,015

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube