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Интернет магазин. Топ 5 преимуществ онлайн-покупок
Многие люди, чтобы найти то что им надо, просматривают в поисковых системах популярные магазины электронной коммерции. У покупок товаров в интернете, несмотря на некоторые недостатки, есть много преимуществ и выгод. Существует пять основных причин, чтобы делать покупки онлайн.
Лучшие цены
Подавляющее большинство интернет-магазинов предлагают цены значительно ниже тех, что можно найти в обычном магазине. Для этого есть несколько причин. Во-первых, в основной массе, люди используют интернет чтобы найти более дешевые товары. Владельцы бизнеса это понимают. Как правило, они уменьшают прибыль, чтобы получить больше клиентов.
Вторая причина в том, что вы можете легко просматривать десятки различных сайтов в поисках лучшей цены. В торговом центре это займет гораздо больше времени. Большинство магазинов электронной коммерции, если они находятся в вашем государстве, не облагаются налогами.
Удобство
Покупки онлайн — это удобно. Вам не нужно одеваться и совершать поездки в любимый магазин. Не снимая пижамы, вы легко можете посетить их сайт, найти продукт, который хотите и купить его. Вам не надо ожидать, пока откроется магазин.
Если вы очень заняты, или работаете по ненормированному графику, то вероятно, не имеете времени, для посещения магазинов. Покупки в интернете позволяют покупать вещи не меняя своих планов.
Разнообразие
Большинство физических магазинов имеют ограниченный ассортимент продукции. На доступность товаров влияет очень много факторов, и зачастую политика. Например, торговля некоторыми предметами возможна только для одной версии бизнеса — продажи в торговых центрах.
Покупки в интернете позволяют найти многое из того, что сложно встретить в обычном магазине. Одновременно вы можете купить товары, логически не совместимые между собой: леденцы и одеяла.
Меньше психологических ловушек
Физические магазины стараются увеличить средний чек покупки. Чтобы заставить вас приобрести дополнительные предметы, используют назойливые предпродажные консультации, плакаты, яркие цвета в оформлении. Наиболее востребованные товары, как правило, располагаются в глубине, на первом плане выставлен другой ассортимент. Прежде чем найти нужное, многие люди выбирают еще несколько спонтанных товаров.
Эта тактика не настолько выражена в интернет-магазинах. Вы не почувствуете давления, принимая решение о покупке.
Тайна покупок
В реальных магазинах порой сложно купить определенные предметы. Например, покупая нижнее белье избежать неловких взглядов практически невозможно. Есть еще не мало моментов, когда можно почувствовать смущение и стеснительность без причины.
Шоппинг онлайн дает свободу частной жизни, никто не смотрит на вас, пока вы посещаете магазины. Кроме того, оплата за покупки устроена так, что никто не будет знать что и по какой цене вы купили.
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