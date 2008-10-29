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Особенности открытия магазина по продаже алкоголя

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Особенности открытия магазина по продаже алкоголя
Алкоголь в мире пользуется огромной популярностью. Складывается впечатление, что бизнес такого рода самый перспективный и доходный. Отчасти это так, но, принося большой доход, он одновременно несет большие хлопоты, имеющие отношение к некачественной алкогольной продукции. По этой причине требования для открытия магазина с алкоголем предельно жестки. Чтобы получить лицензию, нужно:


1. Зарегистрироваться в ООО ИЛИ ЗАО. Лицензия выдается только юридическому лицу.

2. Иметь юридический, а также фактический адрес, поэтому место нахождения будущего магазина должно быть выбрано заранее.

3. Получить печать и открыть счет в банке.

4. Заплатить пошлину, которая выдается сроком на пять лет.

5. К выданной госпошлине прилагается:

• заключение Госпотребнадзора;

• устав;

• карта регистрации кассового аппарата;

• учредительный договор;

• выписка о месте расположения;

• банковские сведения о размере уставного капитала;

• свидетельство о регистрации в налоговой службе;

• договор об аренде.


На рассмотрение этих бумаг потребуется один месяц. Без помощи квалифицированного юриста процесс регистрации может значительно затянуться или не принести желаемых результатов. Наличие кассового аппарата – это обязательное условие предпринимательской деятельности. В худшем случае вам грозят санкции в виде штрафа и лишение лицензии. Запрещено располагать магазин вблизи школ и детских садов, а также рядом с парками и вокзалами. Общая площадь должна составлять как минимум 50 кв. м.


Ассортимент должен исходить из особенностей выбранного района. К примеру, в глухом спальном районе нет смысла продавать дорогое вино, коньяк, ром, виски и прочие элитные напитки, а в мало-мальски престижном спальном районе или в центе города все это будет востребовано. Крупный магазин с внушительным ассортиментом лучше располагать там, где присутствует огромный поток людей, иначе он просто не окупится. В ассортименте специализирующегося магазина должна присутствовать минимум тысяча марок алкоголя. Популярны подлинные коньяки и натуральные вина. Точек с наличием алкоголя немало в любом районе. Чтобы не проиграть своим конкурентам, необходимо добиться высокого рейтинга. Поможет в этом отменное качество алкоголя. Но как его достичь? Для этого следует обзавестись надежными поставщиками.


Интерьер должен быть необычным и привлекательным, чтобы возникало желание возвращаться именно в этот магазин. Нужно уделить внимание расстановке алкоголя. В идеале бутылки с вином должны лежать на специально отведенных полках. Со всеми нюансами помогут профессионалы своего дела, специализирующиеся на этом, поэтому не стоит пренебрегать их услугами. В целях безопасности магазин должен быть оснащен сигнализацией и видеонаблюдением.


Чтобы заявить о себе и привлечь посетителей, в день открытия обычно проводят акции: различные розыгрыши, связанные с подарками, необычными играми и бонусами. Если выйти из стандартной схемы и внести свою изюминку в столь значимое мероприятие, можно от этого только выиграть. Первое время после открытия желательно выставлять на прилавки алкоголь известных брендов. Другие, пусть даже они не уступают по своим качественным характеристикам, на первых порах не будут пользоваться спросом.


Персонал магазина состоит из продавца, кассира, бухгалтера, охранников и грузчиков и заведующего. В престижном магазине среди нескончаемого выбора глаза порой просто разбегаются, а что же выбрать? В этом может помочь консультант. Без его услуг такой магазин невозможно представить. Во время открытия не нужно забывать и о времени года. Летом большим спросом пользуется легкий алкоголь, зимой же – крепкий. Спрос на него особенно увеличивается перед новогодними праздниками. Открытие магазина требует внушительного вложения:


• уставный капитал – 1 000 000 рублей;

• регистрация – 2 000 рублей;

• услуги юриста – 10 000 рублей;

• пошлина в размере 200 000 рублей;

• ремонт 100 000 рублей;

• оборудование –150 000 рублей;

• сигнализация – 100 000 рублей;

• аренда – 25 000 рублей.


Реальная сумма может быть ниже или выше указанной. Все зависит от города и региона. Этот бизнес, несмотря на жесткую конкуренцию и другие сложности, связанные с законодательным ужесточением, способен приносить хорошую и стабильную прибыль, ведь алкоголь сегодня пользуется повышенным спросом. Мировые корпорации умножают на нем свои капиталы, поэтому успешные в этом деле предприниматели кроме всего прочего занимаются оптовой торговлей. Она приносит дополнительные финансовые возможности. Но без хороших и проверенных поставщиков туда лучше не соваться.
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