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Genome Medical привлек инвестиции для платформы по генетическим консультациям

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Genome Medical привлек инвестиции для платформы по генетическим консультациям
Калифорнийский разработчик платформы для генетических консультаций Genome Medical, привлек инвестиции, закрыв раунд A. Сумма сделки к сожалению не была раскрыта.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом Canaan Partners в сотрудничестве с Illumina Ventures, HealthInvest Equity Partners и Flywheel Ventures.

Основанная в 2016 году под руководством Роберта С.Грина (соучредитель) совместно с Рэнди Скотт (доктор философских наук, генеральный директор), Genome Medical является разработчиком платформы, которая позволяет генетикам (специалистам по генетическим заболеваниям) консультироваться с пациентами и докторами по всему США.


Генетические эксперты имеют возможность оценить историю болезни пациента для определения риска генетических заболеваний. Одновременно с этим можно узнать о необходимости проведения генетического тестирования, чтобы помочь клиентам (пациентам) превратить результаты тестов в план клинических испытаний и последующих консультаций по мере необходимости.

На сегодняшний день, Genome Medical работает с врачами, общественными больницами, лабораториями (где проводятся тесты), а также с работодателями, которые заинтересованы в генетических консультационных услугах.

Также напомню, что стартап уже в ноябре 2016 года привлек $400 тысяч посевного финансирования для запуска своей платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
венчурные инвесторы, медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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