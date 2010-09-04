Стартап по кибербезопасности CounterTack привлек инвестиции в размере $20 млн

Стартап-компания по кибербезопасности CounterTack привлекла очередные инвестиционные средства в размере $20.000.000.
Стартап CounterTack (г.Уолтем, штат Массачусетс) предоставляющий онлайн-платформу ориентированную на обнаружение и реагирование на киберугрозы в конечных точках - устройствах в локальной сети предприятий - там, где могут происходить кибератаки, привлек $20.000.000 в раунде финансирования серии D.
Раунд финансирования возглавили новые инвесторы: Singtel INNOV8 (венчурный фонд инвестиционной компании Singtel Group), а также SAP Национальной службы безопасности (SAP NS2TM) при участии уже существующих инвесторов стартапа.
Стартап-компания намерена использовать средства для ускорения своего развития, а также глобальной экспансии на рынке кибербезопасности.
Стартап CounterTack предоставляет корпоративным клиентам во всем мире онлайн-платформу Endpoint Threat Platform (ETP), которая обладает "расширенным поведенческим анализом" позволяющим технологии отфильтровывать больше шума и засекать меньше ложных сигналов оставляя для предотвращения только реальные кибератаки ликвидируя современные киберугрозы для ведения бизнеса.
Компания поставляет свою технологию более 250 клиентам по всему миру.
Перевод специально для форума MMGP
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