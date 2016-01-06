veranika55 Профессионал

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Стартап People.ai привлек $7 млн. для разработки программы для автоматизации продаж



People.ai это стартап, который разработал программное обеспечение, которое позволяет менеджерам по продажам спрогнозировать уровень продаж на будущее и оптимальные пути для увеличения продаж. Компания объявила, что привлекла $7 млн. финансирования преимущественно от Lightspeed Venture Partners. Также приняли участие в финансировании Index Ventures и Shasta Ventures, наряду с уже существующими инвесторами Y Combinator и SV Angel. Nakul Mandan, партнер Lightspeed, также стал членом совета директоров People.ai.



Проблема при разработке платформы управления продажами заключалась в том, что менеджеры пытаются решить возникающие проблемы с целью увеличения продаж, основываясь на интуиции, а не данных. People.ai. захотели изменить это, обеспечивая целостное представление о каждом предпринятом менеджером действии, чтобы закрыть сделку. Программа позволяет увидеть, в каких местах менеджеры по продажам тратят больше всего времени и определить насколько их показатели привязаны к успеху. Чтобы работать умнее, а не больше.



Цель созданной платформы состоит в том, чтобы иметь полный контроль над процессами, которые осуществляют торговые представители, с визуализацией того, сколько времени топ-исполнители проводят на каждом этапе сделки, и где могут быть отклонения от обычно эффективной методики. На какой этап сделки продавцы уделяют больше всего внимания? Сколько времени тратится на обсуждение продукта? На что уделяется больше всего внимания? Программа, разработанная People.ai, ищет ответы на эти вопросы.



Платформа отслеживает активность через различные коммуникационные контакты между продавцами и клиентами. Технология сканирования электронной почты, телефонные звонки, расписание встреч - все это является основанием для графиков, показывающих, сколько времени тратится на каждом этапе сделки, на ведение переговоров и насколько предпринятые действия продавцов эффективны.



Когда People.ai начали разработку продукта в прошлом году, генеральный директор и ветеран программирования Oleg Rogynskyy хотел создать искусственный интеллект, который поможет автоматизировать продажи. С тех пор, компания поняла, что они хотят сосредоточиться на решении этой же проблемы, но с оглядкой на конкретное предприятие.



Есть много компаний, которые ставят во главу анализ ведения переговоров и анализируют коммуникативные процессы, такие как Chorus.ai and VoiceOps. People.ai использует наработки этих компаний в качестве источников данных, но в основе работы платформы лежит их собственное решение, которое отслеживает все виды сбытовой деятельности.



Rogynskyy говорит, что в последнее время компания видит большой интерес к своему продукту, поступающий от предприятий и компаний Fortune 500. People.ai будут использовать привлеченные средства для увеличения выпуска своей продукции и развития отделов продаж, а также для участия в предприятиях, ориентированных на создание новых разработок.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://techcrunch.com/2017/05/30/pe...he-enterprise/



100% уникальный текст People.ai это стартап, который разработал программное обеспечение, которое позволяет менеджерам по продажам спрогнозировать уровень продаж на будущее и оптимальные пути для увеличения продаж. Компания объявила, что привлекла $7 млн. финансирования преимущественно от Lightspeed Venture Partners. Также приняли участие в финансировании Index Ventures и Shasta Ventures, наряду с уже существующими инвесторами Y Combinator и SV Angel. Nakul Mandan, партнер Lightspeed, также стал членом совета директоров People.ai.Проблема при разработке платформы управления продажами заключалась в том, что менеджеры пытаются решить возникающие проблемы с целью увеличения продаж, основываясь на интуиции, а не данных. People.ai. захотели изменить это, обеспечивая целостное представление о каждом предпринятом менеджером действии, чтобы закрыть сделку. Программа позволяет увидеть, в каких местах менеджеры по продажам тратят больше всего времени и определить насколько их показатели привязаны к успеху. Чтобы работать умнее, а не больше.Цель созданной платформы состоит в том, чтобы иметь полный контроль над процессами, которые осуществляют торговые представители, с визуализацией того, сколько времени топ-исполнители проводят на каждом этапе сделки, и где могут быть отклонения от обычно эффективной методики. На какой этап сделки продавцы уделяют больше всего внимания? Сколько времени тратится на обсуждение продукта? На что уделяется больше всего внимания? Программа, разработанная People.ai, ищет ответы на эти вопросы.Платформа отслеживает активность через различные коммуникационные контакты между продавцами и клиентами. Технология сканирования электронной почты, телефонные звонки, расписание встреч - все это является основанием для графиков, показывающих, сколько времени тратится на каждом этапе сделки, на ведение переговоров и насколько предпринятые действия продавцов эффективны.Когда People.ai начали разработку продукта в прошлом году, генеральный директор и ветеран программирования Oleg Rogynskyy хотел создать искусственный интеллект, который поможет автоматизировать продажи. С тех пор, компания поняла, что они хотят сосредоточиться на решении этой же проблемы, но с оглядкой на конкретное предприятие.Есть много компаний, которые ставят во главу анализ ведения переговоров и анализируют коммуникативные процессы, такие как Chorus.ai and VoiceOps. People.ai использует наработки этих компаний в качестве источников данных, но в основе работы платформы лежит их собственное решение, которое отслеживает все виды сбытовой деятельности.Rogynskyy говорит, что в последнее время компания видит большой интерес к своему продукту, поступающий от предприятий и компаний Fortune 500. People.ai будут использовать привлеченные средства для увеличения выпуска своей продукции и развития отделов продаж, а также для участия в предприятиях, ориентированных на создание новых разработок.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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