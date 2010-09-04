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Топовый Intel Core i9 с 18 ядрами обойдётся в $1 999

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Топовый Intel Core i9 с 18 ядрами обойдётся в $1 999

Одним из самых ожидаемых анонсов выставки потребительской электроники Computex 2017 стали новые высокопроизводительные процессоры Intel семейств Skylake-X и Kaby Lake-X. В прошлом году Intel представила своё первое десятиядерное решение, а в этом году она пошла ещё дальше. Топовый процессор Intel Core i9-7980XE получил целых 18 вычислительных ядер и 36 потоков. Также были представлены чипы с 16,14, 12 и 10 ядрами. Все они относятся к новой линейке Core i9. Кроме этого, были анонсированы новые процессоры Core i7 и Core i5 семейства Core-X.


18-ядерный Core i9-7980XE является ответом Intel на 16-ядерный Threadripper от AMD, который является самым мощным процессором компании в этом году. Согласно имеющейся информации, Core i9-7980XE включает 44 линии PCI Express 3.0 и четырёхканальный контроллер оперативной памяти DDR4-2666. Также он поддерживает технологии Intel Turbo Boost и Intel Hyper-Threading для автоматического увеличения тактовой частоты.

Наряду с новым семейством процессоров был также представлен новый чипсет Intel x299 с увеличенным числом устройств ввода-вывода и расширенными возможностями для оверклокинга. Ещё одним анонсом стала усовершенствования в технологии Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, позволяющая выделить сразу два ядра, работающие с максимальной скоростью, и перенаправлять критические рабочие нагрузки на эти ядра, обеспечивая тем самым значительный прирост производительности одно- и многопотоковых приложений.

Представленные новинки позволят создателям контента осуществлять быстрый рендеринг изображений, кодировать видео, заниматься аудио-производством и просматривать результаты в режиме реального времени, а также выполнять все эти задачи одновременно. Геймеры смогут играть в онлайн-игры, одновременно осуществляя потоковое вещание, запись, кодирование и публикацию игрового процесса в социальных сетях с применением нескольких мониторов для работы с разрешениями вплоть до 12К и поддержкой до четырёх дискретных графических карт.

Известные технические характеристики новых процессоров Intel:

Процессор Число ядер/потоков Кэш L3 (МБ) Базовая частота/частота с разгоном (ГГц) Линии PCI-e Поддерживаемая память TDP, Вт Цена, $
i5-7640X 4/4 6 4,0/4,2 16 2 x DDR4-2666 112 242
i7-7740X 4/8 8 4,3/4,5 16 2 x DDR4-2666 112 339

i7-7800X
6/12 8,25 3,5/4,2 28 4 x DDR4-2666 140 389

i7-7820X
8/16 11 3,6/4,5 28 4 x DDR4-2666 140 599
i9-7900X 10/20 13,75 3,3/4,5 44 4 x DDR4-2666 140 999
i9-7920X 12/24 - - - - - 1 199
i9-7940X 14/28 - - - - - 1 399
i9-7960X 16/32 - - - - - 1 699
i9-7980X 18/36 - - - - - 1 999

Увеличение количества ядер в процессоре приводит к повышенному тепловыделению. Поэтому Intel разработала собственную технологию жидкостного охлаждения, которая будет использоваться в новых чипах и некоторые старых моделях.

Среди новых чипов стоит выделить десятиядерный Core i9-7900X. Он будет стоить $999, что существенно меньше по сравнению с прошлогодним десятиядерным решением от Intel за $1 699. В продажу новые процессоры начнут поступать уже в июне, а вот топовые модели придётся подождать ещё несколько месяцев.


Также был продемонстрирован полноценный компьютер на плате размером с кредитную карту Intel Compute Card. Он позволяет реализовывать разные решения, начиная от смарт-экранов и всевозможных интерактивных устройств и заканчивая "умными" фабриками.

В ходе презентации Intel рассказала о проведении первого открытого виртуального спортивного турнира - The Unspoken VR Tournament. Было также объявлено о сотрудничестве с HTC. Вместе с тайваньским производителем Intel планирует применить технологию Intel WiGig для создания VR-аксессуаров, которые обеспечат пользователям Vive высокую чёткость, низкий уровень задержек и возможность погружения в виртуальную реальность без проводов.

В заключение Intel поделилась подробностями о процессорах Intel Core восьмого поколения. Компания обещает увеличение производительности более чем на 30% по сравнению с чипами Intel Core седьмого поколения

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