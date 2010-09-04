ASUS ROG Zephyrus GX501 - первый ноутбук с GTX 1080 и толщиной 18 мм

Перед новейшими ультрабуками постоянно стоит усложняющаяся задача: чем тоньше они становятся, тем меньше остаётся места для вентиляции нагревающихся компонентов; в то же время, чем мощнее они становятся, тем острее необходимость в качественном термовыводе. ASUS постаралась решить эту извечную проблему в своей новой разработке: игровом ультрабуке ROG Zephyrus GX501, представленном в ходе выставки Computex 2017. В новом девайсе компания попробовала совместить топовое железо, инновационную систему охлаждения и компактные габариты в рамках программы Max-Q от NVIDIA.
Для отвода выделяемого тепла в ROG Zephyrus GX501 используется следующий метод: при откидывании экрана открывается нижняя крышка ноутбука. В таком положении девайс располагается под небольшим наклоном, а горячий воздух выходит сквозь образовывающуюся щель. Кроме того, и процессор, и графический ускоритель снабжены отдельными вентиляторами с тонкими лезвиями (по 71 лезвию на вентилятор) из жидко-кристаллического полимера, радиаторами и жароотводящими трубками, а также общей системой охлаждения и циркуляции воздуха.
Производитель называет свой ноутбук самым компактным и мощным решением в области геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce GTX 1080 "под капотом". И небезосновательно: толщина ROG Zephyrus GX501 составляет всего 17,9 мм, а вес - 2,24 кг. Что касается технических характеристик новинки, то они вполне могут посоревноваться с топовыми домашними системами: ноутбук оснастили 15,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync и частотой до 120 Гц (способствует комфортной игре при 120 FPS), процессором Intel Core i7 7700HQ седьмого поколения (Kaby Lake), видеокартой GeForce GTX 1080, 24 ГБ оперативной памяти (DDR4-2400) и 1 ТБ ПЗУ (NVMe SSD; скорость - до 3 500 Мбит/с).
Поставляться ноутбук будет с обновлением Windows 10 Creators Update, который поддерживает режим Windows Game Mode и стриминговый сервис Beam. Ультрабук оборудован портами HDMI 2.0, USB Type-A 3.1 и Type-C.
Точная дата выхода и рекомендуемая стоимость ASUS ROG Zephyrus GX501 пока не сообщаются.
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