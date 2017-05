CashToday Мастер

Украинский стартап Kwambio вывел на Kickstarter уникальный кастомизируемый рюкзак



Одним из сотрудников украинского проекта Kwambio Иваном Журбой был выведен на краудфандинговую платформу Kickstarter уникальный продукт The ONE backpack, представляющий собой кастомизируемый рюкзак, способный ежедневно менять свой внешний вид с помощью съемных внешних панелей. Данный продукт выделяется не одним лишь своим оригинальным дизайном, но и функционалом: он водонепроницаемый и ударопрочный. Журба собирается привлечь 30 тысяч долларов. Примечательно, что один из вариантов The ONE backpack сейчас находится в голландском музее сумок Tassenmuseum Hendrikje, входящим в топ-10 наилучших музеев моды.



Главная задача стартапа – дать возможность всем людям продемонстрировать собственную индивидуальность. ”Основная сегодняшняя тенденция – уникальность – является главной концепцией нашей брендовой продукции. Мы хотим предоставить всем пользователям возможность проявить собственную индивидуальность, чтобы их ежедневный образ был идеальным и неповторимым“, – объяснил он.



Чтобы сменить внешний вид рюкзака необходимо взять панели, соответствующие своим пожеланиям и прикрепить их, воспользовавшись двумя металлическими молниями, которые расположены по бокам рюкзака.







Данный рюкзак производится из итальянской кожи. В середине него размещены прочные кармашки для ноутбука и смартфона. Конструкция The ONE backpack специально разработана так, дабы гарантировать полную сохранность всего содержимого, включая надежную защиту от воров: главная молния размещена с внутренней стороны, прилегающей к спине. Посредством 2 прочных молний возможно присоединять различные переменные панельки корпуса.



Все панели рюкзака произведены из прочного глянцевого полистирола, благодаря чему рюкзак обладает отличными водоустойчивыми и ударопрочными характеристиками, что дает возможность сберечь все его содержимое при любой погоде и виде занятий.







Производят рюкзаки в Украине и полученные деньги стартаперы собираются использовать для приобретения небольших производственных мощностей у себя в стране. ”Сейчас мы имеем крайне конкурентнопривлекательную себестоимость изготовления своего продукта в сравнении с КНР. Поэтому в Украине нам наиболее выгодно и удобно контролировать качество при серийном изготовлении, причем производить все наши изделия мы собираемся только из высококачественных итальянских материалов, которые в Китае считаются дефицитными“, – комментирует Журба.



”Преимущество нашего продукта заключается в том, что он позволяет получить доступ к регулярно обновляемым модификациям с различным дизайном, расцветкой и текстурой материалов панелек. Помимо этого, мы наладили партнерство со знаменитыми дизайнерами, и сейчас они разрабатывают другие варианты панелек для нашего рюкзака. В результате, The ONE backpack является самобытным арт-объектом, исполненным в форме рюкзака. За подобной концепцией будущее, поскольку любой пользователь является уникальным, понимает мир по-своему и обязан получить возможность для самореализации. А наиболее популярным методом осуществления этого считается использование индивидуального дизайна“, – отметил Журба.







Бренд ONE был создан жителями Украины Иваном Журбой и Марией Вергезовой два года тому назад в Нью-Йорке. Они обучались в Украине архитектуре и дизайнерскому делу. Чтобы создать первоначальную модель понадобилось свыше одного года. ”Мы протестировали большое число материалов и способов фиксации съемной панельки. Испробовали свыше 40 различных видов корпуса, дабы убедиться, что он на самом деле довольно стойкий к внешнему воздействию и будет максимально износоустойчивым“, – отметила Мария.



На краудфандинговой платформе Kickstarter данный рюкзак можно заказать за 110 долларов.



По материалам



