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Bayer открывает новые возможности для digital-стартапов в сфере здравоохранения

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Bayer открывает новые возможности для digital-стартапов в сфере здравоохранения

Стартапы и инновационные компании имеют уникальную возможность поработать под наставничеством мирового лидера в области наук о жизни - компании Bayer.

- 5 лучших стартапов станут участниками акселератора Grants4Apps, получат по 50 000 евро, поддержку менторов Bayer и возможность дорабатывать свои проекты в штаб-квартире Bayer в Берлине.
- Более зрелые инновационные компании попытаются найти решение насущных вызовов в области здравоохранения.

Компания Bayer пятый год подряд анонсирует акселератор Grants4Apps - международную программу поддержки digital-стартапов в сфере здравоохранения. Будет выбрано до пяти лучших стартапов, которые получат финансирование в размере 50 000 евро, поддержку менторов от Bayer и возможность доработать свои проекты в штаб-квартире фармацевтического подразделения Bayer в Берлине.

Участникам акселератора предлагается сфокусироваться на экспериментах с новыми технологиями и бизнес-моделями. Главное условие для кандидатов: их разработки (программное обеспечение, устройства, технологии) должны способствовать улучшению состояния здоровья пользователей, профилактике или диагностике заболеваний, или же улучшить процессы по всей цепочке создания стоимости в фармацевтической индустрии.

Участие в акселераторе Grants4Apps - это уникальный опыт для стартапов, дает возможность непосредственно контактировать с ведущими экспертами, перенимать европейский опыт, изучать изнутри механизмы работы международной компании, чтобы в результате найти точки соприкосновения с рынком и адаптировать свои продукты и услуги под реальные потребности.

В 2017 году Bayer в рамках Grants4Apps кроме акселератора также доступна так называемая опция Dealmaker. Она рассчитана на более зрелые инновационные компании. Те участники, которые выбирают Dealmaker, попытаются решать конкретные задачи - например, как предоставить пациентам с гемофилией возможность индивидуально корректировать свои схемы лечения, чтобы вести активный образ жизни. Лучшим из участников Bayer оплатит расходы на поездку в Берлин для защиты проектов и подписания соглашения о намерениях в сентябре / октябре 2017 года.

Программа Grants4Apps впервые стартовала в 2013 году в Берлине. На сегодняшний день в рамках программы Bayer получила более 1000 заявок из более чем 70 стран мира. Около 50 стартапов получили гранты, а 14 приняли участие в акселераторе.


О Grants4Apps

Grants4Apps - открытая краудсорсинговая программа по поддержке инноваций, инициированная Bayer в 2013 году. Она оказывает финансовую поддержку стартапам и разработчикам программных, аппаратных и технологических проектов, способствующих улучшению состояния здоровья людей или развития инноваций в медицине. В 2014 году краудсорсинговая программа была расширена до акселератора, как новая модель содействия цифровым инновациям в медицине.
В рамках акселератора Grants4Apps Bayer ежегодно выбирает 5 digital-стартапов в области здравоохранения, которые могут в течение 100 дней работать над своими проектами в штаб-квартире фармацевтического подразделения компании в Берлине при поддержке экспертов-руководителей Bayer и независимых предпринимателей. Каждая команда получает финансовую поддержку от Bayer в размере до 50 000 евро. Таким образом, Акселератор Grants4Apps создает идеальную среду для развития передовых технологий в области здравоохранения и подчеркивает приверженность Bayer к сотрудничеству с молодыми предпринимателями.



Bayer: наука ради лучшей жизни

Bayer - это международная компания со специализацией в области наук о жизни, а именно - здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества их жизни. Bayer является социально ответственной и этической компанией, которая придерживается определенных ценностей и приносит пользу обществу. В 2016 финансовом году Группа Bayer насчитывала около 115 200 работников, а объем ее продаж составил 46 800 000 000 евро. Сумма капитальных затрат за год достигла 2 600 000 000 евро, расходы на исследования и разработки - 4 700 000 000 евро. Вышеупомянутые показатели включают в себя также соответствующие данные подразделения высокотехнологичных материалов, которое было выведено на фондовый рынок под названием Covestro (6 октября 2015 года).

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