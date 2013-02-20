Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,034 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Консалтинговый стартап AB Tasty привлек $17 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:44
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,019
Благодарностей: 1,505
УГ: 36
КП: 0.175
подарки
награды Волшебный горшочек 
Консалтинговый стартап AB Tasty привлек $17 млн инвестиций


Консалтинговый стартап AB Tasty привлек $17 млн инвестиций.



Консалтинговый стартап AB Tasty (Париж, Франция) разработчик пользовательского онлайн-платформу для тестирования, привлек $17.000.000 в раунде финансирования серии B.

Инвестиционный раунд серии В возглавили ИТ-ориентированная инвестиционная компания Korelya Capital и трансатлантический венчурный фонд Partech Ventures при участии уже существующих инвесторов стартапа компаний Xange Private Equity и Omnes Capital.

Компания планирует использовать привлеченные средства для ускорения своего коммерческого развития в США.

Во главе с Аликсом де Сагазаном и Реми Обером, стартап AB Tasty предоставляет программное обеспечение в качестве консалтинговой онлайн-платформы, которая позволяет корпоративным компаниям по всему миру увеличить объем продаж через Интернет. Данная онлайн-платформа дает возможность проводить А/В-тест позволяя маркетологам лучше понять своих клиентов.

Благодаря персонализации и тестирования технологии, пользователи могут создавать эксперименты в режиме реального времени, делать оценку эффективности различных конфигураций страниц своего веб-ресурса. Маркетологи могут изменять страницы своего веб-ресурса и запускать тестирование на протяжении нескольких минут. Потом можно делать оценку производительности внесенных изменений на основе настроенных ранее показателей (будь-то количество покупок или регистраций на вашем веб-ресурсе). Причем для этого не требуются какие-то профессиональные навыки программирования для изменения страниц веб-ресурса. Маркетолог может свободно наблюдать за показателями, которые для него важны, и моментально оценивать эффективность своих тестов.

Штаб-квартира консалтингового стартапа AB Tasty находится в Нью-Йорке. Организация сотрудничает с такими компаниями как Ashley Furniture, Competitor Group Inc., Sephora, Mercedez-Benz, Groupon и Pizza Hut.

Перевод специально для форума MMGP.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартапы, стартапы, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Qlearsite привлек $7.7 млн. инвестиций Arise Горячие новости 1 25.05.2017 17:32
Стартап Glakolens привлек €465 тыс. инвестиций Arise Горячие новости 1 25.05.2017 17:28
Стартап Conversa привлек $8 млн. инвестиций Arise Горячие новости 0 18.05.2017 10:37
Стартап Podium привлек $32 млн. инвестиций Arise Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.05.2017 10:35
Стартап FST Biometrics привлек $15 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.05.2015 01:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Frend
1/3 жителей Британии доверяет биткоин
От Frend в разделе «Новости криптовалют»
Аватар moskva
Рубль отстал от нефти
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rabbot
bitcointh.co: 100+ satoshi / 5 min / FaucetHub
От Rabbot в разделе «Краны»
Аватар Naale
Lakecoin - lakecoin.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Angelika78
Украина обошла Россию в немецком рейтинге инвестпривлекательности
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sersaid
Armanistudio - www.armanistudio.com
От sersaid в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,034
Тем
471,827
Сообщений
11,677,154

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube