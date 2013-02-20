Консалтинговый стартап AB Tasty привлек $17 млн инвестиций.
Консалтинговый стартап AB Tasty (Париж, Франция) разработчик пользовательского онлайн-платформу для тестирования, привлек $17.000.000 в раунде финансирования серии B.
Инвестиционный раунд серии В возглавили ИТ-ориентированная инвестиционная компания Korelya Capital и трансатлантический венчурный фонд Partech Ventures при участии уже существующих инвесторов стартапа компаний Xange Private Equity и Omnes Capital.
Компания планирует использовать привлеченные средства для ускорения своего коммерческого развития в США.
Во главе с Аликсом де Сагазаном и Реми Обером, стартап AB Tasty предоставляет программное обеспечение в качестве консалтинговой онлайн-платформы, которая позволяет корпоративным компаниям по всему миру увеличить объем продаж через Интернет. Данная онлайн-платформа дает возможность проводить А/В-тест позволяя маркетологам лучше понять своих клиентов.
Благодаря персонализации и тестирования технологии, пользователи могут создавать эксперименты в режиме реального времени, делать оценку эффективности различных конфигураций страниц своего веб-ресурса. Маркетологи могут изменять страницы своего веб-ресурса и запускать тестирование на протяжении нескольких минут. Потом можно делать оценку производительности внесенных изменений на основе настроенных ранее показателей (будь-то количество покупок или регистраций на вашем веб-ресурсе). Причем для этого не требуются какие-то профессиональные навыки программирования для изменения страниц веб-ресурса. Маркетолог может свободно наблюдать за показателями, которые для него важны, и моментально оценивать эффективность своих тестов.
Штаб-квартира консалтингового стартапа AB Tasty находится в Нью-Йорке. Организация сотрудничает с такими компаниями как Ashley Furniture, Competitor Group Inc., Sephora, Mercedez-Benz, Groupon и Pizza Hut.
Перевод специально для форума MMGP
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