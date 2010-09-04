Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,034 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Активы 37 банков-банкротов продадут на 5,7 млрд грн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:40
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,716
Благодарностей: 2,302
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Активы 37 банков-банкротов продадут на 5,7 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланировал продажу активов 37 неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются, на общую сумму 5 702,92 млн гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе ФГВФЛ.

Из этой суммы на 5 295,63 млн гривен выставлено права требования по кредитам, на 404,05 млн гривен – основные средства банков, которые ликвидируются.

Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 2,49 млн гривен. От продажи других активов, среди которых монеты, иконы и т. д., Фонд планирует получить 0,76 млн гривен.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банки, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Активы 49 банков-банкротов продадут за 4,4 млрд гривен bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 21.03.2017 22:28
НБУ смягчил отношение к менеджерам банков-банкротов svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.12.2016 19:01
Активы банков-банкротов уйдут с молотка (инфографика) moskva Новости в банковской сфере и страховании 4 02.12.2016 18:56
ФГВФЗ выставляет активы 26 неплатежеспособных банков за 2 млрд. грн bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 11.08.2016 00:29
Продать все: кто будет распродавать активы банков-банкротов jansen Новости в банковской сфере и страховании 2 31.03.2016 23:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Buxviral.com - buxviral
От danides в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Польский банк IdeaBank переоборудовал автомобиль BMW i3 в мобильный банкомат
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Lonsdayl
Nike превратился в лакшери бренд
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
2016 год станет самым тяжёлым годом для туристической отрасли России
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
850$ млн Гульнары Каримовой зависли в США
От OPLOTT в разделе «Политика и экономика»
Аватар Mad
i-БОМЖ мой блог о заработке в сети - i-bomzh.ru
От Mad в разделе «Блоги о заработке»
.     
Пользователей
412,034
Тем
471,827
Сообщений
11,677,155

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube