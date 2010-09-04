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Карманные кассы: в Европе тестируют новое приложение

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Карманные кассы: в Европе тестируют новое приложение

Приложение Grab+Go позволит оплачивать товары в магазинах без необходимости стоять в очереди в кассу. Сотрудники Barclaycard тестируют новое мобильное приложение для сканирования и оплаты покупок с помощью смартфонов. Используя новое приложение, покупки можно оплатить, не стоя в очереди в кассу.

В Barclaycard называют новое приложение Grab+Go «карманной кассой», с помощью которой потребители могут отсканировать товары, которые хотят приобрести, и оплатить покупки одним кликом, после чего просто выйти из магазина.

Чтобы пользоваться приложением, необходимо загрузить приложение Grab+Go, создать аккаунт и указать свою платежную информацию. Для сканирования штрих-кодов на товарах необходимо использовать камеру смартфона. После сканирования всех необходимых товаров потребителю нужно нажать «I’m done» и просто выйти из магазина.

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