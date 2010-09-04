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CNBC: хедж-фонды по-прежнему не готовы инвестировать в биткоин

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CNBC: хедж-фонды по-прежнему не готовы инвестировать в биткоин

Несмотря на недавние ценовые рекорды биткоина, позволившие ему обойти по доходности такие традиционные финансовые инструменты, как индексы S&P 500 и NASDAQ, многие хедж-фонды по-прежнему относятся к криптовалюте с осторожностью. Об этом пишет CNBC.

На прошлой неделе цена биткоина поднималась до рекордных отметок в $2700, и по своей доходности с начала года криптовалюта заметно опередила ведущие биржевые индексы. Так, если с 1 января биткоин вырос в цене примерно на 180%, то показатели S&P 500 и NASDAQ оказались куда более скромными: 7,9% и 15% соответственно.

Однако, несмотря на такие цифры, далеко не все хедж-фонды оказываются готовы к тому, чтобы инвестировать в криптовалюту.

«Если быть честным, я недостаточно хорошо знаю, что это такое», — цитирует издание одного из инвестиционных управляющим с 16-летним опытом работы, который пожелал остаться анонимным, поскольку не хочет предавать публичной огласке свою инвестиционную стратегию.

Другие управляющие хедж-фондов были более открытыми, но и они признались, что пока предпочитают не иметь дела с биткоином, называя среди причин ограниченные директивные нормы, волатильность, вопросы безопасности, а также общее восприятие биткоина.

«Высокая волатильность биткоина не устраивает управляющих, работающих на основании доходности с поправкой на риск. Более того, есть беспокойство относительно того, что цифровые активы могут быть украдены. Наконец, есть также восприятие биткона как нишевой розничной инвестиции, которая не обладает достаточным качеством, чтобы всерьез приниматься многими солидными институтами», — сказал основатель LNG Capital Луи Гаргур.

Также он говорит, что на пути к более широкому принятию биткоина стоит и необходимость предоставления инвесторам определенных гарантий того, что их средства вкладываются в осязаемые активы вроде золота или биржевые акции. Однако он также считает, что ситуация может измениться, если крупные банки начну использовать криптовалюты как одну из платежных опций.

«Для настоящего институционального интереса необходимо, чтобы банки приняли их в качестве платежного метода», — добавил Луи Гаргур.

Такие несколько пессимистичные взгляды, впрочем, не совсем согласуются с данными Google Trends, которые еще в январе говорили о том, что биткоином активно интересуется так называемая мировая столица хедж-фондов — находящийся в штате Коннектикут Гринвич и прилегающие к нему районы.

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Метки
биткоин, новости
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