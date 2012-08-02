Во вторник акции Amazon впервые пересекли отметку в $ 1000

Впервые ставшая публичной 15 мая 1997 года, компания Amazon поражает своими показателями роста. С момента выхода на IPO, Amazon не раз подвергалась критике со стороны, ведь она долгое время не приносила никакого дохода, а только генерировала убытки.
И вот, спустя столько лет работы, гигант электронной коммерции начал получать прибыль. Причем последние восемь финансовых кварталов были прибыльными для Amazon. В основном, получение доходов связанно с распространением облачного бизнеса Amazon Web Services, который набирает все большую популярность. Компания Amazon не только является одной из крупнейших технологических компаний, но и «законодателем моды» в своем сегменте. Платформа электронной коммерции Amazon — наиболее популярный продукт, но не такой высокодоходный. Благодаря этому компания диктует правила торговли менее крупным торговым платформам. К примеру, гигант Walmart для конкуренции с Amazon все чаще внедряет нововведения
и подстраивается под быстро изменяющиеся правила рынка. Компания Amazon преуспевает в различных направлениях:
- Разработка умного помощника Amazon Echo позволила компании создать рынок помощников на основе ИИ, и до сегодняшнего дня успешно доминировать на нем. Кроме этого, Amazon работает и над другими собственными продуктами, такие как умный дом и тд.
- Создание собственной облачной платформы Amazon Web Services, которая является одним из основных источников прибыли компании.
- Amazon постоянно расширяет линейку видео продуктов. Пользователи любят смотреть сериалы и технологический гигант удовлетворяет потребности людей. Один из последних продуктов сервиса Amazon Video стал проект «Гранд Тур», на съемку 36 серий которого было выделено $ 260 млн.
- Компания Amazon также разработала дисконтную программу для своих клиентов — Amazon Prime. Услуга стоит $ 99 в год и позволяет подписчикам пользоваться бесплатной доставкой товара в течение двух дней, а также получить бесплатный доступ к Amazon Prime сервису Amazon Video.
С начала 2017 года акции Amazon выросли на 40%, а с момента первичной публикации — более чем на 50,000%. Только посмотрите на этот график:
Специально для mmgp.ru
Источник