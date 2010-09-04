ПриватБанк увеличил депозитный портфель юридических лиц на 5,5 млрд за счет депозитов

В 2017 году государственный ПриватБанк стал лидером банковского рынка по увеличению депозитного портфеля корпоративных клиентов и предпринимателей. Как сообщили в банке, по итогам первого квартала 2017 года депозитный портфель юридических лиц увеличился на 5,5 млрд грн (до 19,5 млрд) за счет внедрения банком новых депозитов онлайн с более гибкими условиями размещения средств.
«Сегодня более 90% наших корпоративных клиентов обслуживаются исключительно через Приват24, поэтому банк предложил рынку совершенно новый формат размещения средств в режиме онлайн с гибкими условиями и ставками, – говорит первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Сергеев. – Лидером по увеличению портфеля стал новый депозит для корпоративных клиентов «Недельный плюс» – краткосрочный депозит с открытой возможностью пополнения вклада, пролонгацией и дифференцированной ставкой».
Корпоративные клиенты и предприниматели могут оформить «Недельный плюс» через сайт или приложение Приват24. Депозит размещается сроком на 7 дней, еженедельно ставка увеличивается на 1% годовых, после окончания срока 30 дней – на 2% годовых (с даты пролонгации). С 4 мая базовая ставка размещения средств по программе «Недельный плюс» составляет 7% годовых.
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