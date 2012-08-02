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Airbnb может стать публичной компанией в случае успешного листинга Spotify

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Airbnb может стать публичной компанией в случае успешного листинга Spotify
Компания Airbnb пристально следит за слухами вокруг Spotify. В частности, платформа для аренды жилья, возможно, захочет подражать музыкальному сервису Spofity, который станет публичным нетрадиционным путем. Согласно отчету The Wall Street Journal: «Источник, знакомый с планами компании по аренде жилья, рассказал, что Airbnb Inc. входит в число тех, кто пристально следит за дебютом Spotify, чтобы узнать, можно ли провернуть что-то подобное с размещением своих акций».



Сообщается, что музыкальная стриминговая компания не планирует традиционное публичное размещение IPO. Вместо этого Spotify надеется зарегистрировать свои акции непосредственно на Нью-Йоркской фондовой бирже без привлечения нового финансирования. Прямой листинг — отличный ход для компаний, которые не нуждаются в деньгах, но желают дать возможность сотрудниками, учредителям и другими акционерам торговать акциями. Например, в марте 2017 года Spotify провела раунд инвестирования и привлекла $ 1 млрд в рамках долгового финансирования. Так что вряд ли компании нужно деньги от IPO. То же можно сказать о Airbnb, которая привлекла такую же сумму в раунде серии F всего два месяца назад.

Главное преимущество прямого листинга является то, что компании публикуются без какой-либо сопроводительной «драмы». К примеру, социальная сеть Facebook придерживалась традиционного пути IPO, и в первый день в качестве публичной компании было множество вопросов об оценке и технических сбоях на платформе.

Согласно отчету NYSE, такие компании, как Uber и Airbnb, привлекли много денег и по-прежнему предпочитают оставаться частными. Сообщается, что биржа меняет правила листинга, чтобы позволить компаниям-единорогам, которые оцениваются более чем в $ 1 млрд, легче становиться публичными путем прямого листинга.
Пока что Airbnb не ответил на запрос о комментариях.

Перевод специально для mmgp.ru


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