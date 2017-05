Lonsdayl Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,192 Благодарностей: 727 УГ: 6 КП: 0.383 подарки

Airbnb может стать публичной компанией в случае успешного листинга Spotify







Сообщается, что музыкальная стриминговая компания не планирует традиционное публичное размещение IPO. Вместо этого Spotify надеется зарегистрировать свои акции непосредственно на Нью-Йоркской фондовой бирже без привлечения нового финансирования. Прямой листинг — отличный ход для компаний, которые не нуждаются в деньгах, но желают дать возможность сотрудниками, учредителям и другими акционерам торговать акциями. Например, в марте 2017 года Spotify провела раунд инвестирования и привлекла $ 1 млрд в рамках долгового финансирования. Так что вряд ли компании нужно деньги от IPO. То же можно сказать о Airbnb, которая привлекла такую же сумму в раунде серии F всего два месяца назад.



Главное преимущество прямого листинга является то, что компании публикуются без какой-либо сопроводительной «драмы». К примеру, социальная сеть Facebook придерживалась традиционного пути IPO, и в первый день в качестве публичной компании было множество вопросов об оценке и технических сбоях на платформе.



Согласно отчету NYSE, такие компании, как Uber и Airbnb, привлекли много денег и по-прежнему предпочитают оставаться частными. Сообщается, что биржа меняет правила листинга, чтобы позволить компаниям-единорогам, которые оцениваются более чем в $ 1 млрд, легче становиться публичными путем прямого листинга.

Пока что Airbnb не ответил на запрос о комментариях.



Перевод специально для mmgp.ru





Компания Airbnb пристально следит за слухами вокруг Spotify. В частности, платформа для аренды жилья, возможно, захочет подражать музыкальному сервису Spofity, который станет публичным нетрадиционным путем. Согласно отчету The Wall Street Journal: «Источник, знакомый с планами компании по аренде жилья, рассказал, что Airbnb Inc. входит в число тех, кто пристально следит за дебютом Spotify, чтобы узнать, можно ли провернуть что-то подобное с размещением своих акций».Сообщается, что музыкальная стриминговая компания не планирует традиционное публичное размещение IPO. Вместо этого. Прямой листинг — отличный ход для компаний, которые не нуждаются в деньгах, но желают дать возможность сотрудниками, учредителям и другими акционерам торговать акциями.Главное преимущество прямого листинга является то, что компании публикуются без какой-либо сопроводительной «драмы». К примеру, социальная сеть Facebook придерживалась традиционного пути IPO, и в первый день в качестве публичной компании было множество вопросов об оценке и технических сбоях на платформе.Согласно отчету NYSE, такие компании, как Uber и Airbnb, привлекли много денег и по-прежнему предпочитают оставаться частными. Сообщается, что биржа меняет правила листинга, чтобы позволить компаниям-единорогам, которые оцениваются более чем в $ 1 млрд, легче становиться публичными путем прямого листинга.Пока что Airbnb не ответил на запрос о комментариях.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________