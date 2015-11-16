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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,868 Благодарностей: 976 УГ: 22 КП: 0.180 подарки

Стартап GoBike привлёк $4,8 млн в свой сервис по перевозке пассажиров на мототакси



С каждым днём сфера поездок на близкие расстояния в городских условиях в странах Юго-Восточной Азии выглядит все более и более насыщенной. С такими конкурентами как сервисы поездок в такси Grab и Uber, которые сами между собой конкурируют в этом регионе, а также с такими быстрорастущими игроками как Go-Jek в Индонезии, соответственно, в данном регионе наблюдается довольно высокий барьер для входа тех, кто хотел бы запустить здесь собственное сервисное обслуживание на основе мобильных приложений. Однако это отнюдь не означает, что для новых игроков или тех кто успешно преодолевает локальные препятствия, мол вообще нет никаких возможностей протолкнуть свои новые идеи на этом рынке. Они реально остаются.



И вот как сообщается, недавно, один подобный стартап из Бангкока под названием ГоуБайк (



По словам основателя и генерального директора этого стартапа г-на Лиан Ваг Сенга (Lian Wah Seng): "Один из вложившихся в их проект инвесторов является очень крупной бизнес-структурой из Китая и он привносит в проект опыт работы в этом бизнесе. А остальные инвесторы - это все бренды, которые ориентированы на клиентов или это руководители потребительских брендов". И данное свежее финансовое вливание последовало вслед за посевным финансированием этого стартапа в марте 2016 года в размере 1 млн долл. США, которое тогда поступило от гонконгских, малайзийских, сингапурских и тайских инвесторов. А само мобильное приложение было официально запущено в июле прошлого года.



И здесь стоит отметить, что в своё время малазиец по имени Лян (Lian) был одним из первым, кто выдвинул идею сервиса перевозки людей в городских условиях на мототехнике, во время одной из своих регулярных деловых поездок в Бангкок.



Как он говорит: "Я тогда понял, что все эти парни на мотоциклах, помогают быстрой доставке людей к месту назначения. Из-за пробок на дорогах, то и я в конечном итоге всегда пользовался в Бангкоке мотоциклетным такси или метро, чтобы не попасть в заторы". В конце концов идея Ляна получило своё развитие в разработанном мобильном приложении для быстрых городских поездок, когда тот объединил свои усилия с тайским предпринимателем и фактически соучредителем и исполнительным директором GoBike г-ном Аттапоном Ситичайрикитом (Attapon Sitichaiareekit).



"В начальный период запуска проекта, мы обсуждали планы относительно возможного бизнеса, построенного уже вокруг очень развитой экосистемы состоящей из 100 000 зарегистрированных городских водителей мототехники", - утверждает Лян. Между тем у соучредителей стартапа уже имелась своя сеть водителей байков и всё что требовалось, так это понять стоимость таких поездок с пассажирами и проблемы существующие на этом рынке.



Наличные в руки или эти же деньги, но уже сразу на счету в банке



Первоначально стартаперы постарались убедить большое бангкокское сообщество перевозчиков на мототехнике, что отказ от наличных и замена их на оплату за поездку через мобильное приложение - это хорошо для их же бизнеса.



Лян признается: "Мы делали всё возможное, чтобы попытаться перевести мышление владельцев мототехники в область безналичных оплат". А поскольку водители мототехники гораздо чаще получают расчеты за услуги в наличных, то компания старается постоянно убедить их в преимуществах выбора иных вариантов оплат за эту услугу. И эти результаты уже обнадеживают. По словам Ляна: "Некоторые водители говорят нам: Вот я всегда думал, что мне нужны эти деньги в кармане, однако теперь, когда они поступают прямо на мой банковский счет, то это очень приятно, потому что я трачу меньше!"



Более того, пока что многие водители мототехники в городе не имеют в своем распоряжении мобильных гаджетов, которые позволили бы им пользоваться таким удобным мобильным приложением. И это требует определенных усилий со стороны проекта GoBike, чтобы помочь таким водителям обновить свои телефоны с поддержкой 2G на более новые смартфоны. "В конце концов, рано или поздно все перейдут на смартфоны 4G, но вопрос в том, как мы можем сделать это быстрее, чтобы наши водители совершили этот шаг", - говорит Лян. "Сейчас мы знаем, что почти 20 процентов водителей в Бангкоке по-прежнему имеют у себя телефон 2G, поэтому мы организуем множество мероприятий, где показываем наши преимущества, чтобы они скорей приобрели бы себе надлежащие гаджеты".



Еще один способ, с помощью которого GoBike нацелен на то, чтобы получить в свой сервис больше водителей мототехники, так это то, что он может быть хорошей альтернативой таким гигантам, сервис поездок в такси Grab и Uber. «Мы хотим дополнить нынешнюю экосистему новыми технологиями и новым, более высоким уровнем знаний", - говорит Лян.



Гиперлокальный подход к делу



Этот замысел по осуществлению перевозок пассажиров можно вполне рассматривать в качестве партнера, а не как конкурента для существующего в Бангкоке огромного мотоциклетного парка и вот в итоге эта идея была поддержана Ассоциацией мототакси Таиланда, чего иностранным провайдерам добиться так и не удалось.



На своем официальном веб-сайте GoBike утверждает, что они первое и единственное «официальное и полностью юридическое приложение для мототакси", обслуживающее Бангкок. Подобные сервисы от компании Uber под названием "UberMoto" и от компании Grab под названием "GrabBike" были вынуждены приостановить свою деятельность в столице Таиланда в мае прошлого года, после того как местные власти обвинило их в нарушении правил, пользования транспортными средствами и ещё того, что касается работы водителей, которые не имели лицензии на предоставление услуг общественного транспорта.



Правда с тех пор сервис GrabBike смог вернуться к предоставлению своих услуг, но только после вступления в партнерство с одним из местных сервисов.



"Эти местные парни имеют жесткую конкуренцию со стороны этих поставщиков, - заявляет Лян. "Они тратят массу своего времени, а также силы и деньги, чтобы получить своего "коня" и стать мотоводителем, а эти крупные провайдеры отбирают у них их хлеб. В этом есть много несправедливости. Поэтому мы и предоставляем им свою мобильную платформу для сопротивления этому".



А кроме того, у нас есть пул водителей, которые делают больше, чем просто подбирают и возят пассажиров", - говорит он. "Они также осуществляют отдельные доставки и они еще прекрасно себя чувствуют и ориентируются во всех районах Бангкока. И мы используем этот опыт для наших клиентов."



Логика в логистике



GoBike перешел в логистику доставок в сентябре прошлого года, запустив услугу, которая позволяет водителям с помощью мобильного приложения ещё и забирать от клиентов для доставки посылки, документы и бакалейные товары. Лян помимо этого видит в своем сервисе и другие возможности, которые они смогут предложить клиентам для получения добавленной стоимости, например, доставку продуктов питания и одежды, а также осуществление с помощью мобильного приложения электронных платежей в качестве области для потенциальной экспансии их бизнеса.



Однако, географически стартап GoBike будет по-прежнему сосредоточен на Бангкоке, в первую очередь из-за значительных барьеров регулирования, связанных с запуском подобного бизнеса в других городах страны, а также в странах региона. Лян добавляет, что большая часть денег полученных в недавнем раунде финансирования серии "A" будет направлена ими на маркетинг.



Также GoBike cфокусируется на расширении своей действующей системы и на создании своего бренда. "Мы думаем, что нам нужен хотя бы один год, чтобы сделать это", - говорит Лян. По отношению к своим конкурентам, которых сейчас сдерживают юридические и регуляторные проблемы, GoBike имеет прекрасное окно возможностей, чтобы продвинуть свой сервис по перевозке пассажиров в Бангкоке. Однако надо помнить, что в таком переполненном и конкурентоспособном секторе как перевозки пассажиров это окно могло закрыться в любой момент. Поэтому надо очень стараться и получать свои заработанные деньги.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592d6165b369c С каждым днём сфера поездок на близкие расстояния в городских условиях в странах Юго-Восточной Азии выглядит все более и более насыщенной. С такими конкурентами как сервисы поездок в такси Grab и Uber, которые сами между собой конкурируют в этом регионе, а также с такими быстрорастущими игроками как Go-Jek в Индонезии, соответственно, в данном регионе наблюдается довольно высокий барьер для входа тех, кто хотел бы запустить здесь собственное сервисное обслуживание на основе мобильных приложений. Однако это отнюдь не означает, что для новых игроков или тех кто успешно преодолевает локальные препятствия, мол вообще нет никаких возможностей протолкнуть свои новые идеи на этом рынке. Они реально остаются.И вот как сообщается, недавно, один подобный стартап из Бангкока под названием ГоуБайк ( "GoBike" ) закрыл раунд финансирования в серии "A" в размере 4,8 млн долл. США и данные средства поступили от бизнес-ангелов, а также от частных инвестиционных компаний, семейных доверительных фондов и частных инвесторов, которые пребывают в странах Восточной Азии и Европе.По словам основателя и генерального директора этого стартапа г-на Лиан Ваг Сенга (Lian Wah Seng): "Один из вложившихся в их проект инвесторов является очень крупной бизнес-структурой из Китая и он привносит в проект опыт работы в этом бизнесе. А остальные инвесторы - это все бренды, которые ориентированы на клиентов или это руководители потребительских брендов". И данное свежее финансовое вливание последовало вслед за посевным финансированием этого стартапа в марте 2016 года в размере 1 млн долл. США, которое тогда поступило от гонконгских, малайзийских, сингапурских и тайских инвесторов. А само мобильное приложение было официально запущено в июле прошлого года.И здесь стоит отметить, что в своё время малазиец по имени Лян (Lian) был одним из первым, кто выдвинул идею сервиса перевозки людей в городских условиях на мототехнике, во время одной из своих регулярных деловых поездок в Бангкок.Как он говорит: "Я тогда понял, что все эти парни на мотоциклах, помогают быстрой доставке людей к месту назначения. Из-за пробок на дорогах, то и я в конечном итоге всегда пользовался в Бангкоке мотоциклетным такси или метро, чтобы не попасть в заторы". В конце концов идея Ляна получило своё развитие в разработанном мобильном приложении для быстрых городских поездок, когда тот объединил свои усилия с тайским предпринимателем и фактически соучредителем и исполнительным директором GoBike г-ном Аттапоном Ситичайрикитом (Attapon Sitichaiareekit)."В начальный период запуска проекта, мы обсуждали планы относительно возможного бизнеса, построенного уже вокруг очень развитой экосистемы состоящей из 100 000 зарегистрированных городских водителей мототехники", - утверждает Лян. Между тем у соучредителей стартапа уже имелась своя сеть водителей байков и всё что требовалось, так это понять стоимость таких поездок с пассажирами и проблемы существующие на этом рынке.Первоначально стартаперы постарались убедить большое бангкокское сообщество перевозчиков на мототехнике, что отказ от наличных и замена их на оплату за поездку через мобильное приложение - это хорошо для их же бизнеса.Лян признается: "Мы делали всё возможное, чтобы попытаться перевести мышление владельцев мототехники в область безналичных оплат". А поскольку водители мототехники гораздо чаще получают расчеты за услуги в наличных, то компания старается постоянно убедить их в преимуществах выбора иных вариантов оплат за эту услугу. И эти результаты уже обнадеживают. По словам Ляна: "Некоторые водители говорят нам: Вот я всегда думал, что мне нужны эти деньги в кармане, однако теперь, когда они поступают прямо на мой банковский счет, то это очень приятно, потому что я трачу меньше!"Более того, пока что многие водители мототехники в городе не имеют в своем распоряжении мобильных гаджетов, которые позволили бы им пользоваться таким удобным мобильным приложением. И это требует определенных усилий со стороны проекта GoBike, чтобы помочь таким водителям обновить свои телефоны с поддержкой 2G на более новые смартфоны. "В конце концов, рано или поздно все перейдут на смартфоны 4G, но вопрос в том, как мы можем сделать это быстрее, чтобы наши водители совершили этот шаг", - говорит Лян. "Сейчас мы знаем, что почти 20 процентов водителей в Бангкоке по-прежнему имеют у себя телефон 2G, поэтому мы организуем множество мероприятий, где показываем наши преимущества, чтобы они скорей приобрели бы себе надлежащие гаджеты".Еще один способ, с помощью которого GoBike нацелен на то, чтобы получить в свой сервис больше водителей мототехники, так это то, что он может быть хорошей альтернативой таким гигантам, сервис поездок в такси Grab и Uber. «Мы хотим дополнить нынешнюю экосистему новыми технологиями и новым, более высоким уровнем знаний", - говорит Лян.Этот замысел по осуществлению перевозок пассажиров можно вполне рассматривать в качестве партнера, а не как конкурента для существующего в Бангкоке огромного мотоциклетного парка и вот в итоге эта идея была поддержана Ассоциацией мототакси Таиланда, чего иностранным провайдерам добиться так и не удалось.На своем официальном веб-сайте GoBike утверждает, что они первое и единственное «официальное и полностью юридическое приложение для мототакси", обслуживающее Бангкок. Подобные сервисы от компании Uber под названием "UberMoto" и от компании Grab под названием "GrabBike" были вынуждены приостановить свою деятельность в столице Таиланда в мае прошлого года, после того как местные власти обвинило их в нарушении правил, пользования транспортными средствами и ещё того, что касается работы водителей, которые не имели лицензии на предоставление услуг общественного транспорта.Правда с тех пор сервис GrabBike смог вернуться к предоставлению своих услуг, но только после вступления в партнерство с одним из местных сервисов."Эти местные парни имеют жесткую конкуренцию со стороны этих поставщиков, - заявляет Лян. "Они тратят массу своего времени, а также силы и деньги, чтобы получить своего "коня" и стать мотоводителем, а эти крупные провайдеры отбирают у них их хлеб. В этом есть много несправедливости. Поэтому мы и предоставляем им свою мобильную платформу для сопротивления этому".А кроме того, у нас есть пул водителей, которые делают больше, чем просто подбирают и возят пассажиров", - говорит он. "Они также осуществляют отдельные доставки и они еще прекрасно себя чувствуют и ориентируются во всех районах Бангкока. И мы используем этот опыт для наших клиентов."GoBike перешел в логистику доставок в сентябре прошлого года, запустив услугу, которая позволяет водителям с помощью мобильного приложения ещё и забирать от клиентов для доставки посылки, документы и бакалейные товары. Лян помимо этого видит в своем сервисе и другие возможности, которые они смогут предложить клиентам для получения добавленной стоимости, например, доставку продуктов питания и одежды, а также осуществление с помощью мобильного приложения электронных платежей в качестве области для потенциальной экспансии их бизнеса.Однако, географически стартап GoBike будет по-прежнему сосредоточен на Бангкоке, в первую очередь из-за значительных барьеров регулирования, связанных с запуском подобного бизнеса в других городах страны, а также в странах региона. Лян добавляет, что большая часть денег полученных в недавнем раунде финансирования серии "A" будет направлена ими на маркетинг.Также GoBike cфокусируется на расширении своей действующей системы и на создании своего бренда. "Мы думаем, что нам нужен хотя бы один год, чтобы сделать это", - говорит Лян. По отношению к своим конкурентам, которых сейчас сдерживают юридические и регуляторные проблемы, GoBike имеет прекрасное окно возможностей, чтобы продвинуть свой сервис по перевозке пассажиров в Бангкоке. Однако надо помнить, что в таком переполненном и конкурентоспособном секторе как перевозки пассажиров это окно могло закрыться в любой момент. Поэтому надо очень стараться и получать свои заработанные деньги.Перевод специально для mmgp.ru источник

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