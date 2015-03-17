Технология BIG DATA помогает китайцам бороться с бедностью в сельских районах.

Китайское правительство запланировало выводить из бедности по 10 млн человек ежегодно. Программа по борьбе с бедностью действует с 2016 года. Ее особенность в том, что для контроля распределения средств будут использоваться современные технологии и Big Data (большие данные), сообщает Сhina Daily.
Чтобы исключить возможность воровства денег чиновниками, существует система контроля за использованием выделенных бюджетных средств. Для этого, в каждой деревне размещены специальные терминалы. Любой житель может сделать запрос через такой терминал и выяснить любую информацию об использовании государственной поддержки.
Терминал дает возможность обратной связи с государственной службой. Жители отчитываются о полученных деньгах. Все данные собираются, анализируются и создается полный анализ эффективности работы программы.
Раньше, все проекты по выведению населения из бедности проводились по факту вручную. Важные данные о передачи субсидий, о состоянии жителей деревень, записывались чиновниками и передавались в правительство. Процесс был длительным, чиновники имели возможность заниматься приписками и выдавать неправильные отчеты. Нынешняя система позволяет выявлять подозрительные случаи, после чего правоохранительные органы выезжают на место и уже там ведут расследование. Недавно система помогла предотвратить хищение $335 600
в провинции Хубэй
. Других попыток хищения за год не зафиксировано.
Вдохновленные успехами новой технологии, китайцы решили создать дата-центр национального масштаба. Сбор и обмен данными будет проходить во всех отраслях народного хозяйства. Этим занимается Пекинская государственная лаборатория больших данных.
P.S. Подобные проекты вполне бы могли создавать и в России. Но, этой идеи нет даже в планах нашего правительства.
Из источников китайского ресурса Сhina Daily