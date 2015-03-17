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Технология BIG DATA помогает китайцам бороться с бедностью в сельских районах.

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Старый Сегодня, 16:19
#1
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Технология BIG DATA помогает китайцам бороться с бедностью в сельских районах.


Китайское правительство запланировало выводить из бедности по 10 млн человек ежегодно. Программа по борьбе с бедностью действует с 2016 года. Ее особенность в том, что для контроля распределения средств будут использоваться современные технологии и Big Data (большие данные), сообщает Сhina Daily.

Чтобы исключить возможность воровства денег чиновниками, существует система контроля за использованием выделенных бюджетных средств. Для этого, в каждой деревне размещены специальные терминалы. Любой житель может сделать запрос через такой терминал и выяснить любую информацию об использовании государственной поддержки.

Терминал дает возможность обратной связи с государственной службой. Жители отчитываются о полученных деньгах. Все данные собираются, анализируются и создается полный анализ эффективности работы программы.

Раньше, все проекты по выведению населения из бедности проводились по факту вручную. Важные данные о передачи субсидий, о состоянии жителей деревень, записывались чиновниками и передавались в правительство. Процесс был длительным, чиновники имели возможность заниматься приписками и выдавать неправильные отчеты. Нынешняя система позволяет выявлять подозрительные случаи, после чего правоохранительные органы выезжают на место и уже там ведут расследование. Недавно система помогла предотвратить хищение $335 600 в провинции Хубэй. Других попыток хищения за год не зафиксировано.

Вдохновленные успехами новой технологии, китайцы решили создать дата-центр национального масштаба. Сбор и обмен данными будет проходить во всех отраслях народного хозяйства. Этим занимается Пекинская государственная лаборатория больших данных.

P.S. Подобные проекты вполне бы могли создавать и в России. Но, этой идеи нет даже в планах нашего правительства.

Из источников китайского ресурса Сhina Daily
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Dmitriy Vassilieff вне форума  
Старый Сегодня, 16:46
#2
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Инвестирую в: Стартапы
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Сообщений: 85
Благодарностей: 30
УГ: 4
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Re: Технология BIG DATA помогает китайцам бороться с бедностью в сельских районах.
В Китае очень строго с коррупцией. А такие программы могут вообще свести ее к нулю. Ну и плюс для развития технологий.
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pawlushin вне форума  
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