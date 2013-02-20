Стартап онлайн-кредитор RateSetter
с оценкой более £200.000.000, привлек £13.000.000.
Стартап RateSetter
являющийся одним из трех крупнейших кредиторов Великобритании предоставляющий кредиты по схеме p2p-кредитование (peer-to-peer; равноправное кредитование), привлек £13.000.000 в финансировании долевого участия существующих акционеров.
В данном раунде приняли участие существующие инвестора стартапа - руководители городского фонда Woodford Investment Management и Artemis (Артемида).
Привлеченные инвестиции будут направлены на запуск нового продукта по кредитованию «Innovative финансов ISA», который позволит участникам по-новому оформлять p2p кредиты.
Стартап RateSetter
планирует запустить новый продукт, как только он получит полное разрешение от финансового регулятора.
Стартап-компания была основана в конце 2009 года инвестиционным банкиром Ридианом Льюисом (Rhydian Lewis) и уже в следующем году привлекла первые инвестиционные средства. За первые 2 месяца через онлайн-платформу стартапа было проведено более £1.000.000, что подтвердило состоятельность бизнес модели.
RateSetter
позволяет обычным людям вкладывать свои деньги, предоставляя непосредственно другим людям возможность оформления кредита по привлекательным процентным ставкам. Предоставляя такую услугу стартап исключает участие банковских организаций, которые зачастую являются посредниками в подобных услугах.
Конечно в мире достаточно подобных сервисов, но у стартапа RateSetter
есть одно огромное конкурентное преимущество это наличие собственного Резервного фонда
, из которого оплачиваются задолженности по "плохим" займам. Ведь всем отлично известно, что основной проблемой данного рода услуги это большие риски не возвратов выданных кредитов. В компании RateSetter
сформирован специальный Резервный фонд
, который финансируется из "хороших" кредитов и позволяет компенсировать убытки кредиторам. Этот подход лежит в основе их лозунга, который гласит, что каждый кредитор получит обратно все до последнего пенни
.
Стартап имеет более чем 300.000 активных кредиторов и инвесторов
на своей платформе.
В стартапе заявляют, что компания RateSetter
оценивается в более чем 200 миллионов фунтов стерлингов, но не дают конкретную цифру.
На данный момент компания привлекла более £40 миллионов и одолжила £1900000000
на своей платформе с момента ее запуска.
Генеральный директор и один из основателей стартапа Ридиан Льюис говорит в своем заявлении: «RateSetter
дает частным инвесторам возможность получить доступ к более высокой прибыли, и заемщикам возможности взять кредит по более привлекательным процентным ставкам».
Председатель глобального страхового гиганта Prudential Поль Мандука, вошел в состав совета компании RateSetter
ранее в этом месяце, подогревая слухи о том, что компания может быть готовится к выходу на IPO.
Перевод специально для форума MMGP
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