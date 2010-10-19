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«ВКонтакте» закрывает офис в Киеве — источники

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«ВКонтакте» закрывает офис в Киеве — источники
Социальная сеть «ВКонтакте» закрывает киевский офис. Об этом пишет издание vc.ru со ссылкой на источник внутри компании и участника рынка, знакомого с ситуацией.

По словам собеседников издания, руководство соцсети приняло решение сократить часть сотрудников украинского офиса. Некоторых специалистов, связанных с рекламой, могут перевести в московский офис.

Редакция AIN.UA обратилась за комментарием к пресс-секретарю украинского офиса «ВКонтакте» Владу Леготкину, но пока не получила ответа.

Соцсеть открыла представительство в Киеве в январе 2012 года. «Павел Дуров поставил перед заместителем генерального директора и пресс-службой одну глобальную задачу: сделать так, чтобы украинские пользователи и партнеры воспринимали ВКонтакте как родную (домашнюю) социальную сеть. Ведь раньше даже не все компании могли покупать у нас рекламу напрямую», — рассказывал тогда AIN.UA пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин.

Напомним, украинское и российское юрлица социальной сети попали под санкции вместе с материнской компанией Mail.Ru Group. Помимо экономических ограничений, украинские провайдеры должны блокировать доступ к «ВКонтакте», к чему они уже приступили.
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