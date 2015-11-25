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Белорусская IT-компания Intellectsoft купила украинский стартап Stanfy
Американская компания Intellectsoft с белорусскими корнями купила кремниевый стартап Stanfy, основанный в Украине. Об этом в интервью белорусскому изданию dev.by рассказал сооснователь Intellectsoft Артем Козел. Условия сделки не разглашаются, однако по словам Артема, для Intellectsoft эта сделка — часть «большой стратегии» на пути к IPO-2020.
Напомним, стартап Stanfy основан в 2005 году в Киеве и специализируется на разработке мобильных приложений. Cегодня штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Intellectsoft была основана в Минске 10 лет назад, также работает в сфере мобильной разработки. Сегодня офисы компании располагаются в Долине, Лондоне, Осло и Киеве. В компании работает 250 человек.
Как пояснил Козел белорусскому изданию, стороны познакомились три года назад и «совпали точки зрения общих ценностей». Переговоры длились 4-5 месяцев, после чего приняли решение, что вместе развиваться проще и быстрее.
«Их 20 человек, зато они «в тельняшках»: очень опытные. По сути, это сервисная компания (не продуктовая), похожая на нас, но у них есть глубокие экспертные наработки там, где у нас их нет или маловато — чат-боты, искусственный интеллект, интернет вещей… Это дорогие ребята: у нас средний рейт $60 в час, у них — $100. Это фактически локальный рейт для Америки, хотя 90% разработки они ведут в Украине, в Кремниевой долине у них в основном дизайнеры и продакт-менеджеры», — рассказал Козел.
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