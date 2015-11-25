Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,015 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Белорусская IT-компания Intellectsoft купила украинский стартап Stanfy

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:54
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,770
Благодарностей: 888
УГ: 4
КП: 0.265
Белорусская IT-компания Intellectsoft купила украинский стартап Stanfy
Американская компания Intellectsoft с белорусскими корнями купила кремниевый стартап Stanfy, основанный в Украине. Об этом в интервью белорусскому изданию dev.by рассказал сооснователь Intellectsoft Артем Козел. Условия сделки не разглашаются, однако по словам Артема, для Intellectsoft эта сделка — часть «большой стратегии» на пути к IPO-2020.

Напомним, стартап Stanfy основан в 2005 году в Киеве и специализируется на разработке мобильных приложений. Cегодня штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. Intellectsoft была основана в Минске 10 лет назад, также работает в сфере мобильной разработки. Сегодня офисы компании располагаются в Долине, Лондоне, Осло и Киеве. В компании работает 250 человек.

Как пояснил Козел белорусскому изданию, стороны познакомились три года назад и «совпали точки зрения общих ценностей». Переговоры длились 4-5 месяцев, после чего приняли решение, что вместе развиваться проще и быстрее.

«Их 20 человек, зато они «в тельняшках»: очень опытные. По сути, это сервисная компания (не продуктовая), похожая на нас, но у них есть глубокие экспертные наработки там, где у нас их нет или маловато — чат-боты, искусственный интеллект, интернет вещей… Это дорогие ребята: у нас средний рейт $60 в час, у них — $100. Это фактически локальный рейт для Америки, хотя 90% разработки они ведут в Украине, в Кремниевой долине у них в основном дизайнеры и продакт-менеджеры», — рассказал Козел.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хостинг-компания из Люксембурга купила пермский стартап Skypark CDN BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 6 02.05.2017 10:37
Еще один экзит: украинский стартап iDom купила компания «Квартал» CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.11.2016 21:51
Американско-украинская компания Smartling купила выпускника TechStars — стартап Jargo CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.04.2016 12:01
Компания Facebook купила белорусский стартап Masquerade Technologies CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.03.2016 19:28
Канадская Mobify купила украинский стартап Jeapie Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.11.2015 01:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
helphyip - www.helphyip.com
От adams в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет LightMoneyConservat (Alpari)
От letsslowly в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Globomen
Аналитики предсказали рост рынка облачных услуг в России в три раза
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mega-Hyip
day4money - day4money.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kamol_mix
Обама подписал «Акт о поддержке свободы Украины — 2014»
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар AlexKill
Cosboo.com - только для немцев
От AlexKill в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,015
Тем
471,802
Сообщений
11,676,358

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube