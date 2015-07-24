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Стартап Exporo привлек €8 млн

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Старый Сегодня, 15:24
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Стартап Exporo привлек €8 млн


Стартап Exporo, расположен в Гамбурге, Германия, привлек € 8 млн. Инвесторами выступили BPO Capital, HV Holtzbrinck Ventures и Sunstone Capital. Как заявляет компания, инвестиций пойдут на развитие и разработку новых продуктов.



Компания была основана в 2014 году и позволяет небольшим инвесторам инвестировать в проекты в сфере недвижимости с минимальной суммой инвестиций € 500 и с фиксированной процентной ставкой в размере 5-6% на 1-3 года. За все время существования компании, через её платформу было вложено больше € 64 млн, профинансировано 55 проектов и выплачено инвесторам более €11 млн.


Большим преимуществом для инвесторов есть то, что вкладчик видит в что вкладывает свои деньги, в отличие от различных фондов недвижимости, которые работает, как правило, как "слепой" пул.




В прошлом раунде финансирования, который прошел в июне 2016 года, стартап привлек €8,2 млн, вместе с новым финансированием компания привлекла € 16,2 млн.

Специально для форума mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 15:49.
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