Стартап Exporo привлек €8 млн

Стартап Exporo, расположен в Гамбурге, Германия, привлек € 8 млн. Инвесторами выступили BPO Capital, HV Holtzbrinck Ventures и Sunstone Capital. Как заявляет компания, инвестиций пойдут на развитие и разработку новых продуктов.
Компания была основана в 2014 году и позволяет небольшим инвесторам инвестировать в проекты в сфере недвижимости с минимальной суммой инвестиций € 500 и с фиксированной процентной ставкой в размере 5-6% на 1-3 года. За все время существования компании, через её платформу было вложено больше € 64 млн, профинансировано 55 проектов и выплачено инвесторам более €11 млн.
Большим преимуществом для инвесторов есть то, что вкладчик видит в что вкладывает свои деньги, в отличие от различных фондов недвижимости, которые работает, как правило, как "слепой" пул.
В прошлом раунде финансирования, который прошел в июне 2016 года, стартап привлек €8,2 млн, вместе с новым финансированием компания привлекла € 16,2 млн.
Специально для форума mmgp.ru