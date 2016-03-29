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Beonprice привлек €1,4 млн и поможет гостиницам максимизировать свои доходы

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Beonprice привлек €1,4 млн и поможет гостиницам максимизировать свои доходы

Beonprice, испанский туристический стартап, закрыл раунд финансирования в размере €1,4 млн от K Fund. Основанная в 2013 году, Beonprice является специализированной платформой в гостиничном секторе, которая применяет методы анализа больших данных и позволяет владельцам гостиниц легко получить информацию о доступности, спросе, ценам конкурентов, диспропорциям и многим другим фундаментальным факторам, необходимым для оптимизации стоимости гостиничных номеров.

Круг финансирования возглавил K Fund, который инвестирует в технологические компании на ранних стадиях развития. Новые инвестиции будут использоваться для дальнейшей разработки продукта, повышая инновационный алгоритм, который даст возможность увеличить доходы отелей, используя конкурентное позиционирование и эластичность цен.

Beonprice разработала индекс качества Beonprice (BQI), вероятно, единственный индекс в гостиничном секторе, который измеряет интегральное качество отеля и позволяет гостиницам иметь информацию об их конкурентном положении и эластичности цен.

BQI учитывает более двадцати объективных параметров, таких как местоположение отеля, гостиничные услуги, питание, размер комнаты и т.п. BQI также отслеживает отзывы клиентов, принимая во внимание ожидаемое качество до и после бронирования отеля.

Благодаря новому капиталу, компания также планирует международную экспансию, открыв коммерческие офисы в Великобритании и Германии, а также в США (Нью-Йорк) в 2017 году, где расположены основные международные гостиничные сети. Всего за 4 года Beonprice выросла по экспоненте и сумела развернуться в главных туристических направлениях Испании и на международной арене.

Beonprice уже обслуживает более 1500 заказчиков в более чем 30 различных странах, включая международные гостиничные сети, такие как NH Hotels, Iberostars Hotels & Resorts, Room Mate Hotels, Petit Palace Hotels, Lopesan и Grupo Posadas. У компании также есть офисы в Майами, Богота, Мехико и Саламанке.

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