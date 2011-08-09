Лондонская фондовая биржа покупает Citigroup за $ 685 млн

Во вторник лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила компании Citigroup о готовности купить аналитическую платформу и индексный бизнес за $ 685 миллионов наличными.
Ранее LSE заявляла, что будет изучать возможные направления инвестиций, чтобы стимулировать рост биржи после неудачной попытки слияния с Deutsche Doerse. Представитель биржи заявил, что сделка будет способствовать расширению количества данных и аналитических возможностей для предоставления информационных услуг и франчайзинговой компании FTSE Russell, принадлежащей LSE. Также инвестиция увеличит общую сумму всех подконтрольных бирже активов примерно до $ 15 трлн.
Сделка, прежде всего, будет проверена регулятором, и, как ожидается, будет закрыта во второй половине этого года. В течение первых трех лет после ее завершения, выручка LSE увеличится на $ 30 млн и позволит сэкономить $ 18 млн. Как говорится в сообщении компании, LSE ожидает рост прибыли на 50% в течение трех лет после завершения сделки.
Перевод специально для mmgp.ru