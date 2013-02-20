Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,015 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Swiggy (сервис по заказу и доставки еды) привлек $80 инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:55
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,016
Благодарностей: 1,505
УГ: 36
КП: 0.175
подарки
награды Волшебный горшочек 
Стартап Swiggy (сервис по заказу и доставки еды) привлек $80 инвестиций


Стартап Swiggy (сервис в Индии по заказу и доставки еды) привлек 80.000.000$ инвестиций.

Стартап Swiggy - ведущий сервис в Индии по заказу и доставке еды привлек 80.000.000$ инвестиций в раунде финансирования серии E.

Текущий раунд финансирования возглавила южно-африканская медиагруппа Naspers. Также в раунде финансирования приняли участие уже существующие инвесторы стартапа инвестиционные компании: Accel India, SAIF Partners India, Bessemer Venture Partners, Harmony Partners и Norwest Venture Partners.

Согласно заявлению стартапа, новые средства пойдут на стимулирование достижения следующего этапа роста Swiggy путем введения набора новых продуктов компании и услуг для повышения ее качества обслуживания клиентов. Также на привлеченные средства стартап планирует удвоить штат сотрудников.

По условиям сделки, Ашутош Шарма, начальник отдела инвестиций в компании Naspers войдет в состав наблюдательного совета стартапа Swiggy.

Текущий раунд финансирования осуществлен спустя восемь месяцев после того, как в Бангалоре стартап привлек $15 млн в финансировании серии D, которую возглавила инвестиционная компания - венчурный фонд Bessemer Venture Partners, с участием уже существующих инвесторов стартапа.

По словам Шарма, "стартап Swiggy показал впечатляющий рост в условиях жесткой конкуренции на рынке".

В стартапе Swiggy утверждают, что это самый быстрый сервис по доставке продуктов питания в Индии. Среднее время доставки составляет 37 минут с момента заказа.

Компания сотрудничает с более чем 12000 ресторанов в восьми городах - Дели, Мумбаи, Пуна, Хайдарабад, Калькутта, Бангалор и Ченнай.

«В течение трех лет, компания Swiggy является ведущим сервисом по заказу и доставке продуктов в Индии имеющий огромный опыт на данном рынке. Полученные инвестиции это еще одно подтверждение опыта и прогресса компании. Услуги стартапа Swiggy решают главную потребность рынка, позволяя ресторанам сконцентрироваться на их основном бизнесе и увеличить доход от доставки. Простота услуг стартапа и преимущества, которые мы предоставляем своим потребителям, значительно увеличили нашу клиентскую базу», сказал Срихарша Мажети, соучредитель и генеральный директор Swiggy.

Перевод специально для форума MMGP.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартапы, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российский сервис доставки продуктов «Партия еды» привлек 60 млн рублей инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.04.2017 22:06
Стартап Licious (сервис по заказу рыбы и мясной продукции) привлек $10 млн инвестиций Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.03.2017 19:40
Стартап Velocity по заказу столиков в ресторанах и кафе, привлек $22,5 млн инвестиций Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 19 29.11.2016 12:30
Стартап по заказу билетов в кино привлек $105 млн Kirksan Новости в мире финансов и инвестиций 23 24.11.2016 12:42
Стартап по доставке еды Swiggy, привлек $15 млн инвестиций от Bessemer Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.09.2016 18:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Go Hour 2 hour - www.go-hour2hour.com
От GH2HdotCOM в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
FinanceAndCredit - financeandcredit.org
От hyipdollar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tanrad
помощь по индикатору объемов
От tanrad в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
Аватар NRoss
UIN на халяву
От NRoss в разделе «Курилка»
Аватара нет
ExpoFunds - expofunds.com
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар impressed85
Крым подорожал до уровня Сочи - туроператоры
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,015
Тем
471,802
Сообщений
11,676,358

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube