Стартап Swiggy (сервис по заказу и доставки еды) привлек $80 инвестиций

Стартап Swiggy (сервис в Индии по заказу и доставки еды) привлек 80.000.000$ инвестиций.
Стартап Swiggy - ведущий сервис в Индии по заказу и доставке еды привлек 80.000.000$ инвестиций в раунде финансирования серии E.
Текущий раунд финансирования возглавила южно-африканская медиагруппа Naspers. Также в раунде финансирования приняли участие уже существующие инвесторы стартапа инвестиционные компании: Accel India, SAIF Partners India, Bessemer Venture Partners, Harmony Partners и Norwest Venture Partners.
Согласно заявлению стартапа, новые средства пойдут на стимулирование достижения следующего этапа роста Swiggy путем введения набора новых продуктов компании и услуг для повышения ее качества обслуживания клиентов. Также на привлеченные средства стартап планирует удвоить штат сотрудников.
По условиям сделки, Ашутош Шарма, начальник отдела инвестиций в компании Naspers войдет в состав наблюдательного совета стартапа Swiggy.
Текущий раунд финансирования осуществлен спустя восемь месяцев после того, как в Бангалоре стартап привлек $15 млн в финансировании серии D, которую возглавила инвестиционная компания - венчурный фонд Bessemer Venture Partners, с участием уже существующих инвесторов стартапа.
По словам Шарма, "стартап Swiggy показал впечатляющий рост в условиях жесткой конкуренции на рынке".
В стартапе Swiggy утверждают, что это самый быстрый сервис по доставке продуктов питания в Индии. Среднее время доставки составляет 37 минут с момента заказа.
Компания сотрудничает с более чем 12000 ресторанов в восьми городах - Дели, Мумбаи, Пуна, Хайдарабад, Калькутта, Бангалор и Ченнай.
«В течение трех лет, компания Swiggy является ведущим сервисом по заказу и доставке продуктов в Индии имеющий огромный опыт на данном рынке. Полученные инвестиции это еще одно подтверждение опыта и прогресса компании. Услуги стартапа Swiggy решают главную потребность рынка, позволяя ресторанам сконцентрироваться на их основном бизнесе и увеличить доход от доставки. Простота услуг стартапа и преимущества, которые мы предоставляем своим потребителям, значительно увеличили нашу клиентскую базу», сказал Срихарша Мажети, соучредитель и генеральный директор Swiggy.
Перевод специально для форума MMGP
.