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SegWit для биткоина возможно будет активирован уже 1 августа

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SegWit для биткоина возможно будет активирован уже 1 августа
SegWit для биткоина возможно будет активирован уже 1 августа: новый протокол для улучшения биткоина
В списке рассылки Core, который содержит и решение масштабирования от Барри Силберта, появилось новый протокол улучшения биткоина (BIP).
Пока еще не получивший своего личного номера, новый протокол BIP предполагает проведение софтфорка (активируемого пользователями) уже 1 августа, по аналогии с представленным рание протоколом BIP148. Последний должен был состоять из двух-мегабайтного хардфорка, закрытого в течении 6 месяцев.
«Это предложение написано под предлогом того, что участники конференции Consensus 2017, подписавшие Соглашение о масштабировании[1], искренне привержены условиям соглашения и намерены принять описанные в нем обновления», - говорится во вступительном слове к рассылке.
Предложение Сильберта, который высказал мнение о том, что масштабирование это, в любом случае, тупик, столкнулось с волной критики из-за закрытого характера обсуждений и обвинений в том ,что это «компромисс», а не полноценное решении.

Создатель нового BIP протокола Келвин Рехнер, был очень осторожен в высказываниях, с целью избежать конфликта при обсуждении дальнейшей дорожной карты для развития сообщества.
«Во время обсуждения необходимо сконцентрироваться на первоначальном предложении, а не на сроках проведения, или способе обновления хардфорка, которые уже получили львиную долю критики.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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