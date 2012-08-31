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The Shadow Brokers связали криптовалюту Zcash с правительствами США и Израиля

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#1
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The Shadow Brokers связали криптовалюту Zcash с правительствами США и Израиля
Хакерская группировка The Shadow Brokers анонсировала новый дамп эксплоитов АНБ, предлагая его к продаже всего за 100 ZEC (около $23 000 по текущему курсу). Примечательно, что при этом The Shadow Brokers утверждают, что Zcash не является надежной анонимной валютой и связывают ее с правительствами США и Израиля.

В свежей записи в блоге на платформе Steemit хакеры сообщают, что дамп будет доступен в период с 6 по 30 июня, однако точное его содержание пока не раскрывается.

Но самая любопытная часть записи посвящена криптовалюте Zcash: несмотря на то, что она и выбрана в качестве платежного метода, The Shadow Brokers признают, что не могут считать ее полностью безопасной.

Цитата:
«Если вы переживаете из-за возможной потери 20 с лишним тысяч, тогда это не для вас. Ежемесячный дамп предназначен для крупных игроков, хакеров, компаний по безопасности, производителей оборудования и правительств. Эта игра предполагает риски, и Zcash связан с правительствами США (Агентство оборонных перспективных исследовательских разработок, Министерство обороны, Университет Джона Хопкинса) и Израиля», —
говорится в сообщении.

Рассуждая о причинах, по которым правительственные структуры имеют отношение к Zcash, The Shadow Brokers, однако, не готовы дать какой-либо один универсальный ответ.

Цитата:
«Кто же это знает! Возможно, правительству США нужны каналы для отправки денег вне банковских структур и для прикрытия иностранных активов. Может, это «троянский конь» с криптографическими уязвимостями, которые может эксплуатировать только АНБ. А может, дело вовсе и не в деньгах? Давайте попробуем узнать. В этом месяце мы используем Zcash, и если этот способ нам не подойдет, в июле мы попробуем что-то другое».
Напомним, в 2016 году группа хакеров, называющих себя The Shadow Brokers, сумела похитить хакерский инструментарий у специалистов АНБ. Долгое время хакеры тщетно пытались продать попавшее в их руки «кибероружие», но провести аукцион или найти прямого покупателя им не удалось, после чего группировка опубликовала украденные данные совершенно бесплатно, в открытом доступе.

При этом в январе группировка заявила о самороспуске, однако судя по всему, продолжает свою деятельность.

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Анна Чернобай на форуме  
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