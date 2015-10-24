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Фармацевтическая компания MSD инвестирует €280 млн. в заводы в Ирландии

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Фармацевтическая компания MSD инвестирует €280 млн. в заводы в Ирландии


Фармацевтическая компания MSD инвестирует €280 млн. в заводы в Карлоу и в Корке. Это позволит создать дополнительно 330 новых рабочих мест.

Компания MSD объявила о том, что это планирует создать 330 новых рабочих мест и инвестировать в течение ближайших трех лет €280 млн. в два своих ирландских производственных завода из-за увеличения мирового спроса на лекарственные средства и вакцины компании. На новых заводах будут созданы в том числе отделы разработки новых биотехнологий, проверки качества и исследовательский отдел.

Всего требуется 200 новых сотрудников в Брини, графство Корк для обеспечения удовлетворения растущего спроса на работы по изготовлению лекарственных препаратов для лечения рака легких, меланомы, гепатита С и ревматоидного артрита.

В Карлоу, 120 новых сотрудников будут работать над новой группой для разработки препаратов для иммуно-онкологического лечения.

“Сегодня наши ирландские заводы участвуют в производстве более 50% продукции MSD, которая входит в 20-ку лучших производителей медицинских препаратов, экспортируя лекарства в более чем в 60 стран и помогая поддерживать здоровье для пациентов по всему миру”, сказал Гер Бреннан, управляющий директор отделения MSD в Ирландии.

В настоящее время компания насчитывает более 1600 человек на 4 заводах в Килкенни, Корке, Дублине и Уиклоу. Производства в Ирландии обеспечили оборот в размере €4,7 млрд в 2016 году. Говоря о важности ирландского рынка, исполнительный вице-президент MSD Санат Рагхабом, сказал: “В последние годы наши ирландские предприятия играют все более важную роль в производстве некоторых важнейших и принципиально новых лекарственных средств на мировом рынке.”



Мартин Шанахан, исполнительный директор IDA Ирландии сказал: “решение MSD инвестировать в заводы во многих регионах Ирландии еще больше усиливает позиционирование Ирландии, как мирового производителя и разработчика передовых технологий и лекарств в области биофармацевтики”.

По материалам
http://www.irishtimes.com/business/h...ants-1.3101294
http://www.msd.ru/russian/Pages/home.aspx

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592d44f4ac1ea
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:18.
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