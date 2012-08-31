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Капитализация биткоина сократилась на $4 млрд, так как цена упала на 19%

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Капитализация биткоина сократилась на $4 млрд, так как цена упала на 19%
24-го мая биткоин достиг рекордного максимума, $2.791.69. Однако в понедельник криптовалюта торговалась на $2,267.73, потеряв более $520 или 18.7%.

«Коррекция была непродолжительной, и цены сегодня выше, чем были неделю назад», - отмечает Бобби Ли, глава биржи BTCC.

«Думаю, этот откат представлял собой фиксацию прибыли, коррекцию с высоких отметок прошлой недели», - добавил он.
Рыночная капитализация биткоина сократилась с $40.49 млрд в четверг до $37.08 млрд в понедельник.

На прошлой неделе Никола Дьюк, технический аналитик Forex Analytix утверждал, что отметка $2,800 может стать сопротивлением на откате, как и произошло.

Впрочем, криптовалюта продолжит рост, так как макро-факторы, стимулировавшие его, остаются в силе.

В их числе легализация биткоина в Японии, решение вопроса о масштабировании и ICO (вариант IРO для криптовалюты).

Инвесторы ожидают нового витка роста биткоина. Совокупное число длинных позиций в маржинальной торговле выросло с 18,576.54 биткоинов в четверг до 21,168.90 в понедельник. Маржинальная торговля подразумевает заем средств для покупки или продажи.

Настроения на рынке «бычьи», и есть мнение, что криптовалюта достигнет $6,000 в этом году.

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Анна Чернобай на форуме  
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