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Стартап Gilmour Space привлек $3,7 млн для разработки и запуска недорогих ракет



Сингапурский стартап Gilmour Space Technologies привлек 5 миллионов австралийских долларов (3,7 млн. долларов США) инвестиций в первом раунде финансирования, который возглавила венчурная компания Blackbird Ventures. Среди других инвесторов присутствует международный венчурный фонд 500 Startups.



Gilmour Space будет использовать полученные средства для разработки и запуска недорогих ракет, предназначенных для перевозки небольших спутников. Ракеты Gilmour Space оснащены гибридными двигателями, способными использовать топливо, которое изготовлено с помощью 3D-печати.



”Сегодняшние небольшие спутники (Smallsats) становятся все меньше, дешевле и намного более функциональными, и они меняют наше восприятие всего того, что возможно реализовать в космосе“, – заявил генеральный директор и основатель Gilmour Space Адам Гилмор.



Smallsats – это небольшие спутники весом менее 500 килограммов. Они способны перевозить различные полезные грузы, которые, например, могут использоваться для проведения научных исследований.



Они также могут быть вообще крошечного размера и предназначаться для развертывания вокруг Земли, чтобы расширить глобальный охват и подключение космических коммуникаций и различных IoT-устройств, а также для более тщательного наблюдения за Землей.







Согласно прогнозу SpaceWorks, ограниченное количество запусков спутников или их задержки замедляют рыночный потенциал и увеличивают отставание в развитии данной индустрии. Согласно отчету APAC, ожидается, что доля малых спутников в текущем году вырастет на 22 процента.



”Компании несут высокие затраты на запуск (примерно от 30 000 до 60 000 долларов США за каждый килограмм полезного груза), многолетним ожиданием и серьезным ограничением в виде общего веса груза. Все это только добавляет проблем, с которыми сталкиваются многие компании, стремящиеся использовать новые технологии“, – отметил Гилмор.



Основанная в 2014 году и занимающаяся разработкой передовых космических технологий, компания Gilmour Space намерена запустить свои первые коммерческие ракеты в суборбитальное пространство к концу 2018 года и на околоземную орбиту (на высоту между 160 км и 2000 км) к 2020 году. Ее орбитальная ракета-носитель Eris сможет взять груз общим весом до 380 кг.



В прошлом году Gilmour Space успешно запустила на высоту 5 км первую в мире гибридную ракету с использованием топлива, изготовленного с помощью 3D-печати. Что касается потенциальных коммерческих контрактов, то данный стартап уже демонстрирует свои продукты NASA.



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Состояние индустрии космических перевозок



На протяжении многих десятилетий глобальная ракетная промышленность монополизировалась такими крупными конгломератами, как Boeing. Но отсутствие конкуренции и раздутый бюрократизм привели к стагнации ракетных инноваций, длительным срокам запуска и высоким издержкам. Поэтому компании остро нуждались в более дешевых альтернативах.



Но в последние годы известный предприниматель Илон Маск совершил революцию в индустрии космических перевозок с помощью своей компании SpaceX.



SpaceX не только сумела сделать ракеты более дешевыми в производстве и запуске, но также и позволила им возвращаться на Землю и быть повторно использованными – первой во всем мире. При этом конечной целью Маска является применение ракет SpaceX для транспортировки людей на Марс, чтобы построить там колонию.



Илон Маск не единственный предприниматель Силиконовой долины с подобными немного фантастическими планами. Джефф Безос из Amazon также присоединился к космической «гонке» со своей космической компанией Blue Origin. Безос заявил, что хочет сделать космический туризм более доступным и комфортным.



В то время как Gilmour Space имеет относительно более скромные цели, чем SpaceX – полезная нагрузка у SpaceX начинается с 9 500 кг, что более чем в 20 раз больше, чем у Gilmour Space, последняя также планирует транспортировку людей в космос с низкой стоимостью.



Кроме проектирования ракет, стартап Gilmour Space также разрабатывает и тестовые лаборатории для систем поддержки жизнеобеспечения в космосе, а также высокореалистичные симуляторы и тренажеры. Недавно он получил грант от Сингапурского национального инновационного кластера (NAMIC) для дальнейшего развития технологии 3D-печати, связанной с аэрокосмической отраслью, совместно с Сингапурским университетом технологий и разработок.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://e27.co/spacex-singapore-rais...pace-20170530/



https://text.ru/antiplagiat/592d37056c950 Сингапурский стартап Gilmour Space Technologies привлек 5 миллионов австралийских долларов (3,7 млн. долларов США) инвестиций в первом раунде финансирования, который возглавила венчурная компания Blackbird Ventures. Среди других инвесторов присутствует международный венчурный фонд 500 Startups.Gilmour Space будет использовать полученные средства для разработки и запуска недорогих ракет, предназначенных для перевозки небольших спутников. Ракеты Gilmour Space оснащены гибридными двигателями, способными использовать топливо, которое изготовлено с помощью 3D-печати.”Сегодняшние небольшие спутники (Smallsats) становятся все меньше, дешевле и намного более функциональными, и они меняют наше восприятие всего того, что возможно реализовать в космосе“, – заявил генеральный директор и основатель Gilmour Space Адам Гилмор.Smallsats – это небольшие спутники весом менее 500 килограммов. Они способны перевозить различные полезные грузы, которые, например, могут использоваться для проведения научных исследований.Они также могут быть вообще крошечного размера и предназначаться для развертывания вокруг Земли, чтобы расширить глобальный охват и подключение космических коммуникаций и различных IoT-устройств, а также для более тщательного наблюдения за Землей.Согласно прогнозу SpaceWorks, ограниченное количество запусков спутников или их задержки замедляют рыночный потенциал и увеличивают отставание в развитии данной индустрии. Согласно отчету APAC, ожидается, что доля малых спутников в текущем году вырастет на 22 процента.”Компании несут высокие затраты на запуск (примерно от 30 000 до 60 000 долларов США за каждый килограмм полезного груза), многолетним ожиданием и серьезным ограничением в виде общего веса груза. Все это только добавляет проблем, с которыми сталкиваются многие компании, стремящиеся использовать новые технологии“, – отметил Гилмор.Основанная в 2014 году и занимающаяся разработкой передовых космических технологий, компания Gilmour Space намерена запустить свои первые коммерческие ракеты в суборбитальное пространство к концу 2018 года и на околоземную орбиту (на высоту между 160 км и 2000 км) к 2020 году. Ее орбитальная ракета-носитель Eris сможет взять груз общим весом до 380 кг.В прошлом году Gilmour Space успешно запустила на высоту 5 км первую в мире гибридную ракету с использованием топлива, изготовленного с помощью 3D-печати. Что касается потенциальных коммерческих контрактов, то данный стартап уже демонстрирует свои продукты NASA.Состояние индустрии космических перевозокНа протяжении многих десятилетий глобальная ракетная промышленность монополизировалась такими крупными конгломератами, как Boeing. Но отсутствие конкуренции и раздутый бюрократизм привели к стагнации ракетных инноваций, длительным срокам запуска и высоким издержкам. Поэтому компании остро нуждались в более дешевых альтернативах.Но в последние годы известный предприниматель Илон Маск совершил революцию в индустрии космических перевозок с помощью своей компании SpaceX.SpaceX не только сумела сделать ракеты более дешевыми в производстве и запуске, но также и позволила им возвращаться на Землю и быть повторно использованными – первой во всем мире. При этом конечной целью Маска является применение ракет SpaceX для транспортировки людей на Марс, чтобы построить там колонию.Илон Маск не единственный предприниматель Силиконовой долины с подобными немного фантастическими планами. Джефф Безос из Amazon также присоединился к космической «гонке» со своей космической компанией Blue Origin. Безос заявил, что хочет сделать космический туризм более доступным и комфортным.В то время как Gilmour Space имеет относительно более скромные цели, чем SpaceX – полезная нагрузка у SpaceX начинается с 9 500 кг, что более чем в 20 раз больше, чем у Gilmour Space, последняя также планирует транспортировку людей в космос с низкой стоимостью.Кроме проектирования ракет, стартап Gilmour Space также разрабатывает и тестовые лаборатории для систем поддержки жизнеобеспечения в космосе, а также высокореалистичные симуляторы и тренажеры. Недавно он получил грант от Сингапурского национального инновационного кластера (NAMIC) для дальнейшего развития технологии 3D-печати, связанной с аэрокосмической отраслью, совместно с Сингапурским университетом технологий и разработок.

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