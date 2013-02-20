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Власти Боливии провели массовые аресты пользователей криптовалюты Bitcoin





Боливийские власти провели массовые аресты пользователей криптовалюты Bitcoin.





Боливийское управление по финансовому надзору (ASFI) на прошедшей неделе арестовала 60 криптовалютных энтузиастов. Согласно заявлению, опубликованному ASFI, были арестованы люди распространяющие рекламные буклеты и брошюры в которых рассказывалось о преимуществах данной криптовалюты обвинив их в рекламной деятельности связанную с инвестициями имеющих признаки финансовых многоуровневых схем. В Управлении также предупредили, что будут отслеживать рекламную деятельность боливийцев относительно криптовалюты Bitcoin в сети интернет.



«Эти люди делают это в своих интересах и настроены на обман населения и при помощи ложной информации они присваивать деньги других людей», сказал директор управления по финансовому надзору в Боливии Ленни Вальдивия Баутиста.



С 2014 года центральный банк страны рассматривает Bitcoin и прочие криптовалюты как финансовые пирамиды. Как таковая, Боливия была первой страной в мире, которая полностью запрещает использование любого вида валюты не выпущенной банком и не контролирующейся правительством или уполномоченным регулятором страны.



Этот запрет послужил основанием для арестов на этой неделе. Также в настоящее время есть некоторая информация о том, что задержанные кроме распространения рекламы криптовалюты Bitcoin еще и торговали ею в сети интернет.



«Мы изъяли брошюры, в которых рассказывается о бизнес-схемах, а также в рекламных буклетах имеется информация о проводимых семинарах и тренингах относительно виртуальных валют и их применении за границей. Боливийское население не должно участвовать в закрытых крипто-группах через WhatsApp. Рекламирующие криптовалюту люди делают это исключительно в своих интересах, вводя в заблуждение население, дабы присвоить их деньги», сказал Вальдивие Баутисто.



Общаясь с CoinTelegraph полгода назад, создатель боливийской группы Bitcoin в социальной сети Facebook рассказал, что боливийские пользователи Bitcoin поддерживают связь через социальные сети. Поскольку криптовалюты запрещены в стране, торги проводятся через закрытые социальные группы, а также обмен Bitcoins часто осуществляется при личной встрече.



В ASFI отметили, что в Управлении будут продолжать отслеживать и арестовать всех, кто рекламирует или продает криптовалюту в социальных меда или других веб-ресурсах.



Боливийцев также просят «заботиться о своих сбережениях, сообщая о людях и ресурсах занимающихся деятельностью касающейся криптовалют», обращаясь на специальную горячую линию.



«Важно призвать население сообщать такие случаи, в которых другие люди хотят воспользоваться ими и присвоить их сбережения», сказал Вальдивие Баутисто.



Боливия не первая латиноамериканская страна, которая преследует пользователей Bitcoin. В феврале этого года власти Венесуэлы арестовали восемь Bitcoin-майнеров.



Перевод специально для форума MMGP.



Боливийское управление по финансовому надзору (ASFI) на прошедшей неделе арестовала 60 криптовалютных энтузиастов. Согласно заявлению, опубликованному ASFI, были арестованы люди распространяющие рекламные буклеты и брошюры в которых рассказывалось о преимуществах данной криптовалюты обвинив их в рекламной деятельности связанную с инвестициями имеющих признаки финансовых многоуровневых схем. В Управлении также предупредили, что будут отслеживать рекламную деятельность боливийцев относительно криптовалюты Bitcoin в сети интернет.«Эти люди делают это в своих интересах и настроены на обман населения и при помощи ложной информации они присваивать деньги других людей», сказал директор управления по финансовому надзору в Боливии Ленни Вальдивия Баутиста.С 2014 года центральный банк страны рассматривает Bitcoin и прочие криптовалюты как финансовые пирамиды. Как таковая, Боливия была первой страной в мире, которая полностью запрещает использование любого вида валюты не выпущенной банком и не контролирующейся правительством или уполномоченным регулятором страны.Этот запрет послужил основанием для арестов на этой неделе. Также в настоящее время есть некоторая информация о том, что задержанные кроме распространения рекламы криптовалюты Bitcoin еще и торговали ею в сети интернет.«Мы изъяли брошюры, в которых рассказывается о бизнес-схемах, а также в рекламных буклетах имеется информация о проводимых семинарах и тренингах относительно виртуальных валют и их применении за границей. Боливийское население не должно участвовать в закрытых крипто-группах через WhatsApp. Рекламирующие криптовалюту люди делают это исключительно в своих интересах, вводя в заблуждение население, дабы присвоить их деньги», сказал Вальдивие Баутисто.Общаясь с CoinTelegraph полгода назад, создатель боливийской группы Bitcoin в социальной сети Facebook рассказал, что боливийские пользователи Bitcoin поддерживают связь через социальные сети. Поскольку криптовалюты запрещены в стране, торги проводятся через закрытые социальные группы, а также обмен Bitcoins часто осуществляется при личной встрече.В ASFI отметили, что в Управлении будут продолжать отслеживать и арестовать всех, кто рекламирует или продает криптовалюту в социальных меда или других веб-ресурсах.Боливийцев также просят «заботиться о своих сбережениях, сообщая о людях и ресурсах занимающихся деятельностью касающейся криптовалют», обращаясь на специальную горячую линию.«Важно призвать население сообщать такие случаи, в которых другие люди хотят воспользоваться ими и присвоить их сбережения», сказал Вальдивие Баутисто.Боливия не первая латиноамериканская страна, которая преследует пользователей Bitcoin. В феврале этого года власти Венесуэлы арестовали восемь Bitcoin-майнеров.

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