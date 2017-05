Lonsdayl Премиум



Индия перестанет экспортировать кожу, рынок стоимостью $ 5,6 млрд под угрозой







Принятие нового закона вызовет нехватку сырья и повлияет на цепочку поставок индийского экспортного бизнеса, который оценивают в $ 5,6 млрд. Ключевые покупатели индийского сектора экспорта — Marks and Spencer, Inditex (владелец Zara), Mango, Kenneth Cole и Armani. Половина всего сектора экспорта Индии занимается поставкой шкур буйвола, необходимой для изготовленный обуви. По словам Совета по экспортным товарам из кожи, Индия — второй в мире по величине экспортер кожаной одежды. А в промышленности, связанной с кожей, занято около 2,5 миллиона рабочих.



Раман Кумар Джунджа, региональный представитель восточной Индии в Совете по экспортным товарам из кожи, сказал: «Впереди трудные времена, а бизнес перейдет в другие страны, такие как Китай, Бангладеш и Вьетнам. Все обеспокоены возникшей ситуацией. Клиенты и международные покупатели кожи призывают своих поставщиков оценить возникшую на рынке ситуацию». Хотя в отрасли есть запасы, которых хватит на пару месяцев, покупатели могут столкнуться с нехваткой сырья в предстоящем зимнем сезоне. Именно перед ним индийские производители кожи работают сверхурочно, чтобы выполнять международные заказы.



Президент отдела готовой кожгалантереи в Совете по экспорту кожи, Мохаммед Зиа Нафис сказал газете Times of India: Цитата: «Мне позвонили из лондонского офиса Marks & Spencer, и спросили, будем ли мы выполнять свои обязательства ввиду последних новостей. Я изо всех сил старался заверить представителей компаний в силе договоренностей, но сомневаюсь, что мне удалось это сделать. Другие бренды, такие как Gucci, Zara и Nine West также обеспокоены сложившейся ситуацией и начали исследовать рынок».



Перевод специально для mmgp.ru



