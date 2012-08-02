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Индия перестанет экспортировать кожу, рынок стоимостью $ 5,6 млрд под угрозой

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Индия перестанет экспортировать кожу, рынок стоимостью $ 5,6 млрд под угрозой
Недавний шаг правительства Индии по запрету на убой крупного рогатого скота станет плохой новостью для массового экспорта кожи из страны. 27 мая министерство охраны окружающей среды сообщило об ограничении продажи и покупки рогатого скота (включая коров, быков, буйволов, телят, телок и верблюдов) на ярмарках животных и рынках животноводства.



Принятие нового закона вызовет нехватку сырья и повлияет на цепочку поставок индийского экспортного бизнеса, который оценивают в $ 5,6 млрд. Ключевые покупатели индийского сектора экспорта — Marks and Spencer, Inditex (владелец Zara), Mango, Kenneth Cole и Armani. Половина всего сектора экспорта Индии занимается поставкой шкур буйвола, необходимой для изготовленный обуви. По словам Совета по экспортным товарам из кожи, Индия — второй в мире по величине экспортер кожаной одежды. А в промышленности, связанной с кожей, занято около 2,5 миллиона рабочих.

Раман Кумар Джунджа, региональный представитель восточной Индии в Совете по экспортным товарам из кожи, сказал: «Впереди трудные времена, а бизнес перейдет в другие страны, такие как Китай, Бангладеш и Вьетнам. Все обеспокоены возникшей ситуацией. Клиенты и международные покупатели кожи призывают своих поставщиков оценить возникшую на рынке ситуацию». Хотя в отрасли есть запасы, которых хватит на пару месяцев, покупатели могут столкнуться с нехваткой сырья в предстоящем зимнем сезоне. Именно перед ним индийские производители кожи работают сверхурочно, чтобы выполнять международные заказы.

Президент отдела готовой кожгалантереи в Совете по экспорту кожи, Мохаммед Зиа Нафис сказал газете Times of India:
Цитата:
«Мне позвонили из лондонского офиса Marks & Spencer, и спросили, будем ли мы выполнять свои обязательства ввиду последних новостей. Я изо всех сил старался заверить представителей компаний в силе договоренностей, но сомневаюсь, что мне удалось это сделать. Другие бренды, такие как Gucci, Zara и Nine West также обеспокоены сложившейся ситуацией и начали исследовать рынок».
Экспортеры кожи в Индии утверждают, что с ними не консультировались перед разработкой и принятием новых правил, регулирующих убой крупного рогатого скота. Теперь же представители отрасли дают рекомендации центральным и региональным правительствам по внесению изменений в новые правила, особенно касательно исключения пункта о буйволах из законопроекта. Лидеры отрасли уверенны, что смогут добиться необходимых поправок в правительственные законы. Один из представителей совета сказал: «Нет повода для паники, ведь у промышленности еще три месяца для подготовки и поиска альтернатив. Мы надеемся, что правительство исключит правила про запрет на убой буйволов из закона».

Перевод специально для mmgp.ru

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