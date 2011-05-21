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Админ кидок Макс Красильников
Максим красильников админ радуги, блэк кеша и mindence
И так друзья поговорим снова о проекте Black cash, как мы знаем проект стремительно идет к скаму и это видно на ресурсе аллхайп
Тут мне предложили по участвовать в проекте, я зашел в чат всех по приветствовал и в мою сторону начинаются оскорбления с стороны Максима Vip реферал и он же удаляет меня из чата, вот данный проект: mindence у меня не сколько вопросов к администрации какого х*ра этот человек решает кому вкладывать в их проект а кому нет, или посмотреть на все это с другой стороны и возможно всем известный Макс Красильников сам админ?!) Стоит задуматься, еще есть сходство между проектами что проект black cach что проект mindence размещаются с старта на одних и тех же мониторах, админ молчалив, движок сайта одинаковый, дизайны похожи, заменен только цвет и фон сайта, личный кабинет так же похож и проект с лимитами, есть один хороший плюс у данного админа он дает выйти в профит 30-40% инвесторов, задумайтесь друзья кто поддерживает мое мнение просьба сделать репост!)КАРТИНКИ И ССЫЛКИ НЕ МОГУ ЗАГРУЖАТЬ НЕ ДОСТАТОЧНО ПРАВ, КОМУ ИНТЕРЕСНО ПИШИТЕ В ЛИЧКУ СКИНУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА