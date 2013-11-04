Темы без вклада в проект или обсуждение проектов на стадии предстарта. Внимание! Реф. ссылки запрещены! Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 11:44 Сегодня, 11:44 Сегодня, 11:36 #1 Zhanna V Интересующийся

Имя: Жанна Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 23.06.2016 Сообщений: 53 Благодарностей: 3 УГ: 0 КП: 0.000 credit-exchange.site Кредитная биржа Я не админ проекта



Предлагаю ознакомиться с новым кредитным агентом.



старт сегодня 30.05.2017



Сайт АГЕНТА U7872111 - credit-exchange.site



Информация:



Кредитная Биржа Perfect Money это:





✓Быстрый и надежный способ получения дохода со своих инвестиций



20% за 3 дня, принимает от 10$ до 100$ на одного участника , с возможным досрочным погашением.



✓Защищенность от взломов и DDoS-атак

Все операции производятся непосредственно через проверенную временем платформу Perfect Money (10 лет на финансовом рынке).



✓ Максимально прозрачная статистика по всем сделкам Агента

В любой момент Вы можете увидеть все операции, статистику по сделкам, отзывы инвесторов. Эту статистику невозможно “накрутить” или “подрисовать”, как это делают в большинстве других инвестиционных программ.



✓ Гарантии сотрудничества

Деньги автоматически перечисляются со счета Агента на Ваш, как только подходит срок получения возврата займа (через 3 дня).



✓ Отсутствие затрат на разработку и поддержку технической части

Агенту нет необходимости оплачивать выделенный сервер для проекта, DDoS-защиту, покупать сертификат SSL, нанимать высокооплачиваемых программистов. Отсутствие этих издержек позволяет Агенту сконцентрировать всё своё внимание на развитии проекта.



Правила:



от 10$ до 100$ в сутки на каждого участника!



Не вводить агента в заблуждение путем недостоверной информации и неправильным заполнением формы заема.



От этого зависит время обработки кредитов

Важно:



Заполнить все пункты правильно и не допустить ошибок. Выполните все пункты и сравните их с скриншотом ниже.



1) С аккаунта – В этой графе выберете один из своих кошельков с которого спишется та сумма, которую Вы даете взаймы.



2) Сумма – Здесь вписываете сумму инвестиции от 10$, но не более 100$..



3) Включить частичный кредит – галочку ставить НЕ нужно



4) Минимальный Trust Score – поле оставить пустым



5) Процент кредита – 20%



6) Срок кредитования – 3 дня



7) Процесс сделки – “Персональный”



8) Для агента – U7872111



9) Цель кредита – Инвестиции



10) Комментарии к займу – Персональный кредит под 20% для Агента U7872111

11) Одобрения кредита – в течении 1-3 часов, в зависимости от занятости агента.



Есть тех поддержка , скайп агента и скайп чат для участников, смотрим на сайте



мой депозит:

Цитата: ID Дата Сумма Процент Период Осталось ROI за день Возврат Кредитор / Заемщик Статус Тип





957936 30.05.17 10.2 USD 20% 3 дней 3 дней 6.67% 12.24 USD U7872111 credit-exchange.site

Taken Дать взаймы Кредитная Биржа Perfect Money это:✓Быстрый и надежный способ получения дохода со своих инвестиций, с возможным досрочным погашением.✓Защищенность от взломов и DDoS-атакВсе операции производятся непосредственно через проверенную временем платформу Perfect Money (10 лет на финансовом рынке).✓ Максимально прозрачная статистика по всем сделкам АгентаВ любой момент Вы можете увидеть все операции, статистику по сделкам, отзывы инвесторов. Эту статистику невозможно “накрутить” или “подрисовать”, как это делают в большинстве других инвестиционных программ.✓ Гарантии сотрудничестваДеньги автоматически перечисляются со счета Агента на Ваш, как только подходит срок получения возврата займа (через 3 дня).✓ Отсутствие затрат на разработку и поддержку технической частиАгенту нет необходимости оплачивать выделенный сервер для проекта, DDoS-защиту, покупать сертификат SSL, нанимать высокооплачиваемых программистов. Отсутствие этих издержек позволяет Агенту сконцентрировать всё своё внимание на развитии проекта.от 10$ до 100$ в сутки на каждого участника!Не вводить агента в заблуждение путем недостоверной информации и неправильным заполнением формы заема.От этого зависит время обработки кредитовЗаполнить все пункты правильно и не допустить ошибок. Выполните все пункты и сравните их с скриншотом ниже.1) С аккаунта – В этой графе выберете один из своих кошельков с которого спишется та сумма, которую Вы даете взаймы.2) Сумма – Здесь вписываете сумму инвестиции от 10$, но не более 100$..3) Включить частичный кредит – галочку ставить НЕ нужно4) Минимальный Trust Score – поле оставить пустым5) Процент кредита – 20%6) Срок кредитования – 3 дня7) Процесс сделки – “Персональный”8) Для агента – U78721119) Цель кредита – Инвестиции10) Комментарии к займу – Персональный кредит под 20% для Агента U787211111) Одобрения кредита – в течении 1-3 часов, в зависимости от занятости агента.мой депозит: Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 11:44 Сегодня, 11:44 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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