credit-exchange.site Кредитная биржа

Я не админ проекта
Предлагаю ознакомиться с новым кредитным агентом.
старт сегодня 30.05.2017
Сайт АГЕНТА U7872111 - credit-exchange.site
Информация:
Кредитная Биржа Perfect Money это:
✓Быстрый и надежный способ получения дохода со своих инвестиций
20% за 3 дня, принимает от 10$ до 100$ на одного участника
, с возможным досрочным погашением.
✓Защищенность от взломов и DDoS-атак
Все операции производятся непосредственно через проверенную временем платформу Perfect Money (10 лет на финансовом рынке).
✓ Максимально прозрачная статистика по всем сделкам Агента
В любой момент Вы можете увидеть все операции, статистику по сделкам, отзывы инвесторов. Эту статистику невозможно “накрутить” или “подрисовать”, как это делают в большинстве других инвестиционных программ.
✓ Гарантии сотрудничества
Деньги автоматически перечисляются со счета Агента на Ваш, как только подходит срок получения возврата займа (через 3 дня).
✓ Отсутствие затрат на разработку и поддержку технической части
Агенту нет необходимости оплачивать выделенный сервер для проекта, DDoS-защиту, покупать сертификат SSL, нанимать высокооплачиваемых программистов. Отсутствие этих издержек позволяет Агенту сконцентрировать всё своё внимание на развитии проекта.
Правила:
от 10$ до 100$ в сутки на каждого участника!
Не вводить агента в заблуждение путем недостоверной информации и неправильным заполнением формы заема.
От этого зависит время обработки кредитов
Важно:
Заполнить все пункты правильно и не допустить ошибок. Выполните все пункты и сравните их с скриншотом ниже.
1) С аккаунта – В этой графе выберете один из своих кошельков с которого спишется та сумма, которую Вы даете взаймы.
2) Сумма – Здесь вписываете сумму инвестиции от 10$, но не более 100$..
3) Включить частичный кредит – галочку ставить НЕ нужно
4) Минимальный Trust Score – поле оставить пустым
5) Процент кредита – 20%
6) Срок кредитования – 3 дня
7) Процесс сделки – “Персональный”
8) Для агента – U7872111
9) Цель кредита – Инвестиции
10) Комментарии к займу – Персональный кредит под 20% для Агента U7872111
11) Одобрения кредита – в течении 1-3 часов, в зависимости от занятости агента.
Есть тех поддержка , скайп агента и скайп чат для участников, смотрим на сайте
мой депозит:
Цитата:
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ID Дата Сумма Процент Период Осталось ROI за день Возврат Кредитор / Заемщик Статус Тип
957936 30.05.17 10.2 USD 20% 3 дней 3 дней 6.67% 12.24 USD U7872111 credit-exchange.site
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