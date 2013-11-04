Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 11:36
#1
Интересующийся
 
Имя: Жанна
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 53
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
credit-exchange.site Кредитная биржа
Я не админ проекта

Предлагаю ознакомиться с новым кредитным агентом.

старт сегодня 30.05.2017

Сайт АГЕНТА U7872111 - credit-exchange.site

Информация:

Кредитная Биржа Perfect Money это:


✓Быстрый и надежный способ получения дохода со своих инвестиций

20% за 3 дня, принимает от 10$ до 100$ на одного участника , с возможным досрочным погашением.

✓Защищенность от взломов и DDoS-атак
Все операции производятся непосредственно через проверенную временем платформу Perfect Money (10 лет на финансовом рынке).

✓ Максимально прозрачная статистика по всем сделкам Агента
В любой момент Вы можете увидеть все операции, статистику по сделкам, отзывы инвесторов. Эту статистику невозможно “накрутить” или “подрисовать”, как это делают в большинстве других инвестиционных программ.

✓ Гарантии сотрудничества
Деньги автоматически перечисляются со счета Агента на Ваш, как только подходит срок получения возврата займа (через 3 дня).

✓ Отсутствие затрат на разработку и поддержку технической части
Агенту нет необходимости оплачивать выделенный сервер для проекта, DDoS-защиту, покупать сертификат SSL, нанимать высокооплачиваемых программистов. Отсутствие этих издержек позволяет Агенту сконцентрировать всё своё внимание на развитии проекта.

Правила:

от 10$ до 100$ в сутки на каждого участника!

Не вводить агента в заблуждение путем недостоверной информации и неправильным заполнением формы заема.

От этого зависит время обработки кредитов
Важно:

Заполнить все пункты правильно и не допустить ошибок. Выполните все пункты и сравните их с скриншотом ниже.

1) С аккаунта – В этой графе выберете один из своих кошельков с которого спишется та сумма, которую Вы даете взаймы.

2) Сумма – Здесь вписываете сумму инвестиции от 10$, но не более 100$..

3) Включить частичный кредит – галочку ставить НЕ нужно

4) Минимальный Trust Score – поле оставить пустым

5) Процент кредита – 20%

6) Срок кредитования – 3 дня

7) Процесс сделки – “Персональный”

8) Для агента – U7872111

9) Цель кредита – Инвестиции

10) Комментарии к займу – Персональный кредит под 20% для Агента U7872111
11) Одобрения кредита – в течении 1-3 часов, в зависимости от занятости агента.

Есть тех поддержка , скайп агента и скайп чат для участников, смотрим на сайте

мой депозит:
Цитата:
ID Дата Сумма Процент Период Осталось ROI за день Возврат Кредитор / Заемщик Статус Тип


957936 30.05.17 10.2 USD 20% 3 дней 3 дней 6.67% 12.24 USD U7872111 credit-exchange.site
Taken Дать взаймы
Zhanna V на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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