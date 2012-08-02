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Мобильные деньги в Африке набирают обороты: больше $ 28 млрд переводов за год

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Мобильные деньги в Африке набирают обороты: больше $ 28 млрд переводов за год
Мобильная денежная система M-Pesa, с момента ее запуска в 2007 году испытала много проблем и шумихи вокруг себя, и теперь является гордостью и основой технологического сообщества Кении. Услуга M-Pesa была разработана крупнейшим кенийским мобильным оператором Safaricom, а с ее помощью почти 30 миллионов людей получили возможность платить за повседневные товары и услуги, доступ к кредитам и переводам денег по всему миру. В 2015 году через платформу было проведено $ 28 млрд, что эквивалентно примерно 44% ВВП Кении в том же году.



Платформа работает в 10 странах, включая Албанию, Египет, Румынию, Лесото и Танзанию. Успех приложения и сокращение оборота наличных денег помогло поддержать местные технологические стартапы в Кении и привлечь международных партнеров, что сделало Найроби одним из ведущих технологических центров Африки. На фоне всех эти светлых событий произошло два изменения, которые определяют будущее M-Pesa и мобильных денег в целом.
  • Во-первых, регуляторы Кении убедили местные платформы мобильных денег в работе над совместимостью. Это означает, что клиенты Safaricom смогут использовать платформу M-Pesa для перевода денег на Airtel Money. Мобильный оператор Safaricom контролирует 70% рынка в Кении, поэтому компания будет внушительно влиять на развитие сектора. Многие кенийцы перешли на услуги Safaricom для того, чтобы получить доступ к переводам денег. Но обеспечение взаимодействия между различными платформами будет развивать конкуренцию и рынок в целом.
  • Во-вторых, британская компания Vodafone Group на прошлой неделе заявила о передаче Safaricom 35% акций южноафриканской дочерней компании Vodacom за $ 2,6 млрд. Это говорит о том, что африканский оператор сможет сосредоточиться на развитии своего самого удачного проекта M-Pesa. Мобильная платформа является самым быстрорастущим источником дохода для Safarcom, поскольку рост рынка звонков и сообщений замедляется или сокращается.
В прошлом оператор Vodacom пытался привить мобильнее деньги в Южной Африке, но из-за продвинутого банковского сектора идея не прижилась. Тем не менее есть множество перспективных рынков в Африке, где M-Pesa еще не задействована. А объединения Vodacom и Safaricom позволит быстрее внедрять продукт на рынок и завоевывать доверие.

Основные источники Safaricom в 2016 и 2017 годах



Если другие африканские регуляторы последуют за примером кенийских коллег, тогда мобильные переводы между компаниями станут реальностью. В перспективе, клиенты должны получить доступ к переводам между ведущими мобильными сетями Африки, включая MTN Mobile Money, Orange Money и Airtel Money, местными банками и к международному рынку денежных переводов.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 11:16.
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