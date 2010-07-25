Advprofit - новое расширения для заработка в браузере

Я не админ/владелец проекта
Advprofit - еще одно расширение для браузера с пассивным заработком
-аналог surfearner, teaser.bz и т.д, но с уникальным методом показа рекламных блоков.
При установленном расширении Advprofit в браузере начинают показываться рекламные блоки заместо блоков рекламы гугла адсенса и яндекс-директа, а такие блоки, админы сайтов размещают в самых кликабельных местах на своих сайтах. Ну и сами сайты будут нормального качества т.к. чтобы повесить рекламу от яндекс-директа нужно пройти жесткую модерацию и иметь большую посещаемость, а гугл-адсенс как многие знают банит без возможности восстановления за любую накрутку рекламы, поэтому всем советую начать работать на данном проекте, тем более, что цена за 1000 показов обойдется вам около 5 рублей по умолчанию.
Можете использовать этот баннер для привлечения рефералов:
Для заработка - никаких подтверждений и кликов не нужно, после 15 секунд вам начислтся деньги на баланс!
Выплаты на вебмани от 25 рублей на Webmoney, ЯндексДеньги, PayPal, Qiwi, Моб. телефон.
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