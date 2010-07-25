Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Advprofit - новое расширения для заработка в браузере

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:12
#1
xDi
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 437
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.022
Advprofit - новое расширения для заработка в браузере
Я не админ/владелец проекта

Advprofit - еще одно расширение для браузера с пассивным заработком -аналог surfearner, teaser.bz и т.д, но с уникальным методом показа рекламных блоков.

При установленном расширении Advprofit в браузере начинают показываться рекламные блоки заместо блоков рекламы гугла адсенса и яндекс-директа, а такие блоки, админы сайтов размещают в самых кликабельных местах на своих сайтах. Ну и сами сайты будут нормального качества т.к. чтобы повесить рекламу от яндекс-директа нужно пройти жесткую модерацию и иметь большую посещаемость, а гугл-адсенс как многие знают банит без возможности восстановления за любую накрутку рекламы, поэтому всем советую начать работать на данном проекте, тем более, что цена за 1000 показов обойдется вам около 5 рублей по умолчанию.

Можете использовать этот баннер для привлечения рефералов:


Для заработка - никаких подтверждений и кликов не нужно, после 15 секунд вам начислтся деньги на баланс!

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Последний раз редактировалось xDi; Сегодня в 11:14.
xDi на форуме  
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заработок
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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