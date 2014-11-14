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Как я купил колбасу за криптовалюту заработанную на блог-платформе golos.io

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Старый Сегодня, 10:55
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
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Инвестирую в: Стартапы
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Как я купил колбасу за криптовалюту заработанную на блог-платформе golos.io
Блогер делится опытом.

В январе я рассказывал вам о новой блог-платформе golos.io, где за контент авторы получают гонорар пропорционально популярности. Тогда читатели отнеслась к проекту крайне скептически. Поэтому я решил написать данный пост для демонстрации того факта, что заработанные на golos.io токены не превратились в тыкву, а вполне могут быть превращены в наличные и потрачены в любом магазине.



Копируя свой старый контент из ЖЖ я запостил на golos.io 70 записей и заработал 84 000 токенов, что по текущему курсу примерно эквивалентно 280 000 рублей. Вот как выглядит мой кошелек в данный момент:



Трудности вывода криптовалюты в рубли заключаются в двукратной конвертации. Дело в том, что сотни различных криптовалют конвертируются по курсу к биткоину, аналогично тому, как все государственные валюты вращаются относительно доллара. Таким образом сначала нужно свои токены продать за биткоины, а последние обменять на рубли. В итоге весь путь от моего блога до рублей в электронном кошельке Яндекс.Денег занял 10 минут присутствия последовательно на 3-х сайтах. Ниже я привожу подробную инструкцию данной процедуры, так как многие из моих читателей уже зарегистрировались на новой платформе и заработали свою первую в жизни криптовалюту.

Сначала необходимо отправить токены Golos или GBG из своего кошелька golos.io в кошелек на бирже. Для этого я зарегистрировался на самой крупной бирже торгующей данными токенами - Bittrex. В кошельке golos.io выбираем "Передать GBG", а в открывшемся окне вбиваем имя аккаунта получателя: bittrex.

Это только кажется сложным - пара транзакций и вы будите совершать все на автоматизме. Поверьте, данные навыки не будут лишними на фоне роста новой экономики. Так, например, благодаря golos.io я не только получил базовые навыки торговли криптовалютами, но и могу рассказать о принципиальных преимуществах блокчейн-интрнета над обычным. Такие проекты как golos.io гораздо справедливие ЖЖ или Фэйсбук в отношении распределения прибыли - уже поэтому за ними будущее. Невозможность блокировки, удаления контента, отслеживания пользователей и другие преимущества блокчейн прямо сейчас совершают революцию в интрнете, а значит и в нашей жизни. Парадоксально, но принципы работы блокчейн аналогичны функционированию ЦНС, но об этом подробнее расскажу как-нибудь в следующий раз

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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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