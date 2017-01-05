Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HYIP2EARN - hyip2earn.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 492
Благодарностей: 34
УГ: 13
КП: 0.010
HYIP2EARN - hyip2earn.com
ПРИВЕТСТВУЮ ФОРУМЧАНЕ

Представляю новый фаст-почасовик HYIP2EARN

Старт - 29.05.2017




Легенда(ГУГЛ):
Цитата:
yip2earn.com является частным онлайн криптовалюта инвестиционная компания , которая была официально зарегистрирована в Великобритании в 2016 году наша компания Рег. номер 09975305 . Ранее несколько лет мы обеспечили выгодные инвестиционные услуги частных клиентов и отточили наши знания о том , как делать бизнес с небольшим привлеченным капиталом. В этот период мы создали нашу собственную торговую стратегию на различных рынках с элементами высокой финансовой безопасности. Основной целью нашей работы является безопасность средств, и только следующая наша задача состоит в том, чтобы сделать большую прибыль.

Bitcoin был сделан в 2009 году как неизвестный и безопасный способ для торговли , наличных денег в Интернете. Это электронные деньги , которые полностью децентрализованное - это не поддерживается законодательным или другой фокальной властью - и штампуются и торговал полностью внутри чудовищную систему клиентов. Кто - нибудь с веб - ассоциации могут отправить и получить Bitcoins прямолинейно и тайно, без обвинений обмена. Новый Bitcoins сделаны с глубоко временем серьезных расчетами на основе ПК , которые Ограничьте скорость , с которой они входят в бизнес - сектор. Общая сумма Bitcoins , что будет когда - либо выпущенная в 21 миллионов долларов - что делает его ограниченный товар как золото или нефть. Как последействие его творческой структуры и раскачка охватывают его, Bitcoin в значительной степени нестабилен, что делает его поразительные деньги , чтобы добавить в свой портфель.
Работает с Perfect Money, Payeer, Bitcoin

ПЛАНЫ:

8% For 14 Hourly
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $100000.00 8.00

10% For 12 Hourly
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $15.00 - $100000.00 10.00

13% For 10 Hourly
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $25.00 - $100000.00 13.00

50% For 6 Hourly
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1000.00 - $100000.00 50.00

Реферальная система 4 уровня 3-2-1-1-%

Регламент выплат - Инстант

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hyip2earn.com - Licensed

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МОЙ ВКЛАД
Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 177531203
Оплата со счета: U13660496
Оплата на счет: U14993998 (hyip2earn.com)
Сумма: 25.00 USD
Примечание: Deposit to hyip2earn.com User shlyam
Оплата прошла успешно
Ваш номер batch для подтверждения 177531203

ОЗНАКОМИТЬСЯ
HYIP2EARN

Я не админ и не знаю его

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