Samsung показала растягивающийся дисплей на видео

В ролике показаны способности OLED-дисплея растягиваться и возвращать форму.
Компания Samsung продемонстрировала в новом видео способности нового OLED-дисплея растягиваться и возвращать начальную форму. Дисплей в состоянии приподниматься от своей плоскости на 12 мм без последствий, передает The Verge.
Обнародованный ролик демонстрирует, как дисплей выгибается в центре, после чего возвращается в начальное положение. Как отмечает производитель, новинка может делать это в двух направлениях.
Источник