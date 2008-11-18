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Samsung показала растягивающийся дисплей на видео

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Samsung показала растягивающийся дисплей на видео
В ролике показаны способности OLED-дисплея растягиваться и возвращать форму.

Компания Samsung продемонстрировала в новом видео способности нового OLED-дисплея растягиваться и возвращать начальную форму. Дисплей в состоянии приподниматься от своей плоскости на 12 мм без последствий, передает The Verge.

Обнародованный ролик демонстрирует, как дисплей выгибается в центре, после чего возвращается в начальное положение. Как отмечает производитель, новинка может делать это в двух направлениях.


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Метки
samsung, дисплей, смартфон
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