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К 2025 году автомобили на электротяге будут стоить дешевле бензиновых аналогов

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Старый Сегодня, 09:21
#1
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Имя: Влад
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К 2025 году автомобили на электротяге будут стоить дешевле бензиновых аналогов


Если от покупки электромобиля многих людей сейчас сдерживает более высокая стоимость, в сравнении с традиционными бензиново-дизельными моделями, то в скором времени все может измениться в противоположную сторону. По мнению аналитиков Bloomberg, это произойдет примерно в 2025 году.

Именно тогда средняя цена электрокара опустится ниже психологической отметки в $30 тысяч и продолжит снижение до уровня $26 тысяч к 2030 году. Отметим, что по итогам прошлого года эксперты Bloomberg оценили среднюю стоимость электромобиля в $43 тысячи, тогда как традиционный автомобиль стоил в среднем $28 тысяч. Самое интересное, что судя по этому же прогнозу, цена обычных авто после 2025 года вырастет до отметки в $30 тысяч и более. Не в последнюю очередь, это будет связано с ужесточением требований к уровню вредных выбросов.

Исследователи Bloomberg отметили, что столь заметное падение средней стоимости должно произойти за счет снижения цены аккумуляторных батарей. По данным прогноза, в промежутке между 2016 и 2030 годом стоимость аккумуляторов для электрокаров должна упасть на 77% благодаря активному развитию отрасли, разработке новых технологий, а также большему объему производства.
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Влад555 вне форума  
Старый Сегодня, 09:35
#2
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
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награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: К 2025 году автомобили на электротяге будут стоить дешевле бензиновых аналогов
Новые электромобили может и станут подешевле, а подержанные, что очень актуально для России, ещё долго не смогут победить по цене бензиновые. потому-что,
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
цена обычных авто после 2025 года вырастет до отметки в $30 тысяч и более. Не в последнюю очередь, это будет связано с ужесточением требований к уровню вредных выбросов.
если в России ужесточат требования к экологичности авто, первыми под нож пойдет отечественный автопром. До сих пор бегают шестерки и девятки, которые даже в Евро-1 не вписываются, а уже Евро-6 действует.
Пока в России всё печально, даже автобусы не переходят на трамваи и троллейбусы, а ведь им не нужны аккумуляторы.
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