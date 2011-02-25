К 2025 году автомобили на электротяге будут стоить дешевле бензиновых аналогов

Если от покупки электромобиля многих людей сейчас сдерживает более высокая стоимость, в сравнении с традиционными бензиново-дизельными моделями, то в скором времени все может измениться в противоположную сторону. По мнению аналитиков Bloomberg, это произойдет примерно в 2025 году.
Именно тогда средняя цена электрокара опустится ниже психологической отметки в $30 тысяч и продолжит снижение до уровня $26 тысяч к 2030 году. Отметим, что по итогам прошлого года эксперты Bloomberg оценили среднюю стоимость электромобиля в $43 тысячи, тогда как традиционный автомобиль стоил в среднем $28 тысяч. Самое интересное, что судя по этому же прогнозу, цена обычных авто после 2025 года вырастет до отметки в $30 тысяч и более. Не в последнюю очередь, это будет связано с ужесточением требований к уровню вредных выбросов.
Исследователи Bloomberg отметили, что столь заметное падение средней стоимости должно произойти за счет снижения цены аккумуляторных батарей. По данным прогноза, в промежутке между 2016 и 2030 годом стоимость аккумуляторов для электрокаров должна упасть на 77% благодаря активному развитию отрасли, разработке новых технологий, а также большему объему производства.